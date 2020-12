Contributi immediati per aziende alluvionate dalla Camera di Commercio

Le richieste possono essere inviate da lunedì 21 dicembre 2020 fino a lunedì 1 febbraio 2021, esclusivamente in modalità telematica. Le domande ammissibili verranno finanziate in base all'ordine cronologico di ricezione della pratica telematica, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Il bando prevede contributi alle imprese ubicate nei comuni sopraindicati per spese di bonifica per i danni subiti dall’alluvione, quali il ripristino del funzionamento dei macchinari, la sostituzione di macchine, arredi o attrezzature danneggiate. L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% della spesa sostenuta, purché ammissibile, con un massimale di 5.000 euro.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.