Coop Alleanza 3.0: ancora un bilancio col segno positivo per l'era Trombone

Il bilancio

Il cda

L’Assemblea generale dei 130 delegati, giunti da tutte le regioni in cui Coop Alleanza 3.0 opera, si è riunita oggi a Bologna e ha provveduto a rinnovare il Consiglio di Amministrazione che guiderà la Cooperativa per i prossimi tre esercizi e ha approvato il bilancio.Dopo i saluti istituzionali del Presidente Domenico Livio Trombone e del Sindaco di Bologna Matteo Lepore, la Direttrice Generale della Cooperativa Milva Carletti ha esposto all’Assemblea Generale dei delegati di Coop Alleanza 3.0 la relazione sul Bilancio 2024.Il Bilancio d’esercizio 2024 è stato dunque definitivamente approvato dai delegati dei soci con il 94,4% di favorevoli sul totale di oltre 42mila soci votanti. Si tratta di un bilancio con il quale Coop Alleanza 3.0, dopo il ritorno all’utile già nel 2023, presenta nuovamente risultati positivi sia per la Cooperativa (11 milioni) che per il Gruppo (18 milioni). Le vendite a insegna raggiungono i 5.736 milioni di euro e risultano così in crescita di 9 milioni di euro rispetto al 2023, a fronte di una riduzione del perimetro operativo.A parità di perimetro, la crescita risulta pari a oltre 130 milioni di euro (+2,3% annuo), mentre l’Ebitda si conferma superiore a 180 milioni.L’Assemblea dei delegati ha poi ratificato la lista dei Consiglieri già approvata dalle 90 Assemblee separate che avevano avuto luogo, dal 26 maggio al 12 giugno, in tutte le Zone soci in cui è suddiviso il territorio di Coop Alleanza 3.0.Del Consiglio di Amministrazione di Coop Alleanza 3.0 fanno parte 17 Presidenti di Area sociale vasta, eletti nel mese di aprile dai 51 Consigli di Zona in cui si divide l’organizzazione sociale della Cooperativa, e altri 14 membri con specifiche competenze tecnico-professionali, selezionati dalla Commissione Elettorale fra quanti si erano candidati, secondo le modalità indicate nel Bando elettorale della Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione appena eletto è dunque composto da 31 membri, di cui 18 donne (58%) e 13 uomini (42%). L’età media dei componenti è di 53 anni, con 15 membri (48%) di età compresa tra i 30 e 50 anni.Sono poi stati nominati membri del Consiglio di Amministrazione.In quanto Presidente di Area sociale vasta: Jessica Anelli (Piacenza – Parma), Enrica Bagnoli (Forlì Cesena – Rimini), Marcello Cappi (Modena città e Terre d’Argine), Lorenza Corazzari (Modena Sud e Comuni Nord), Mirko Corniani (Lombardia), Anna Veronica De Vito (Puglia Sud), Francesca Durighel (Veneto Occidentale), Daniel Tiozzo Fasiolo (Venezia – Rovigo), Patrizia Luciani (Ferrara), MeriMarziali (Marche Sud – Abruzzo), Roberta Mira (Bologna Est), Antonio Monachetti (Bologna Ovest), Federica Panzacchi (Friuli Venezia Giulia), Eliana Straziota (Puglia Centro – Basilicata), Chiara Saccani (Reggio Emilia), Sabina Sartini (Marche Nord) e Ilaria Visani (Ravenna);In quanto Consiglieri Tecnici: Giuliano Carletti, Laura Ceccotti, Raffaella Curioni, Cristina Galliera, Rita Ghedini, Denis Giacomini, Piero Ingrosso, Massimo Maisto, Francesco Malaguti, Mario Mazzotti, Melissa Morandin, Carlo Rimondini, Domenico Livio Trombone, Andrea Volta.A margine dell’Assemblea generale, il Consiglio di Amministrazione all’unanimità ha confermato residente Domenico Livio Trombone e Vicepresidente Vicario Andrea Volta.'Ringrazio le socie, i soci ed il Consiglio di Amministrazione per la fiducia che hanno voluto accordarmi. Ai Consiglieri di nuova nomina rivolgo il più caloroso benvenuto e a tutti i miei più sinceri ringraziamenti e l’augurio di un proficuo lavoro. La nostra priorità sarà continuare a investire nei nostri soci e nei consumatori, nel pieno rispetto dei valori mutualistici che costituiscono l’identità della nostra Cooperativa. Insieme continueremo il cammino già avviato, affiancandolo a nuove prospettive di crescita, grazie soprattutto all’impegno di tutte le persone che ogni giorno fanno di Coop Alleanza 3.0 una realtà economica del Paese ed un’entusiasmante avventura umana' - ha detto Trombone.