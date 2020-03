Coronavirus, dopo emergenza Cina riavvia piena attività portuale

La Cina accelera il riavvio della piena attività portuale dopo l'emergenza coronavirus, e le due più grandi navi portacontainer del mondo, la MSC Isabella e la MSC Mia, che partecipano alla Via della Seta navale, sono arrivate nel porto di Xiamen, nella provincia del Fujian in Cina orientale. Si tratta della prima visita delle navi gemelle al porto, l'attracco è avvenuto ieri e oggi. MSC Isabella è una nuova nave che si unisce alla Silk Road Shipping, un'alleanza avviata congiuntamente alla fine del 2018 da decine di porti, vettori e fornitori di servizi logistici nei Paesi partecipanti all'iniziativa Belt & Road. Alla massima capacità, il Songyu Container Terminal di Xiamen caricherà e scaricherà quasi 3.000 container in 16 ore per la MSC Isabella.Ciascuna delle due navi ha una capacità di 23.756 unità equivalenti a venti piedi (TEU), con una capacità totale di trasporto di 224.900 tonnellate.Lo comunica oggi la China Ports and Harbours Association (CPHA). Durante la settimana dal 9 al 15 marzo, il flusso dei porti principali è aumentato dell'1,1% rispetto alla settimana precedente e. La scorsa settimana, il flusso di container degli otto principali porti dei principali hub del commercio estero costiero è aumentato del 2,6% settimana su settimana.in quelli di Dalian e Ningbo. Xiamen è un porto importante per l'iniziativa Belt & Road. Nel 2019, circa 70 navi in rotta verso i Paesi Belt & Road hanno fatto tappa a Xiamen ogni settimana. (ANSA-XINHUA)