Correggio, Webranking tra i migliori posti di lavoro per il Politecnico

La Webranking è stata riconosciuta tra i migliori luoghi di lavoro in Italia ed è stata premiata dall’Osservatorio del Politecnico di Milano per lo sviluppo di nuove tecniche di smart working. Con una menzione speciale: riconosciuta come una delle migliori aziende in cui prestare la propria opera, per donne e millennial e sul tema Equity, Diversity & Inclusion.Dei 211 attuali dipendenti, nel 2021 ne sono stati aggiunti 61 e nell'anno in corso altre 20 assunzioni hanno riguardato i cosiddetti 'talenti'; l'età media è di 32 anni.Webranking, nel suo core business, sviluppa una tipologia di agenzia media digitale fra le più innovative, in grado di utilizzare le nuove tecnologie per preparare alla rivoluzione digitale le aziende che vogliono fare esplodere il loro potenziale di creatività.Dalla sua fondazione, circa 20 anni fa, può vantare continui bilanci in attivo.Nel 2021, poi, si è raggiunto il record di crescita di un altro 50%, registrando 30 milioni di euro.Nereo Sciutto, Ceo e cofondatore dell’azienda, è convinto che sia “fondamentale riconoscere e sviluppare attivamente il ruolo che le imprese possono - e devono - avere nel tessuto sociale in cui sono inserite e più in generale, nella vita quotidiana delle persone. La responsabilità sociale che abbiamo come imprenditori, deve essere rivolta a garantire una maggiore coesione sociale'.Webranking è da sempre impegnata in progetti legati al benessere aziendale, il prendersi cura delle persone e del lavoro guida le scelte. 'Vogliamo persone felici sul lavoro - prosegue Sciutto - con una stabilità ancora più apprezzata in questi momenti di incertezza e soprattutto in grado di bilanciare vita personale e tempo lavorativo. Tutto ciò rappresenta per noi un valore. Tanto di tutto ciò alimenta il 'modello Emilia', proprio nel cuore dell’Emilia è posizionato il nostro quartier generale”.Proprio per questo, sono stati sviluppati servizi e iniziative sui temi della conciliazione vita-lavoro: dallo smart working al benessere dei dipendenti, dal volontariato alla vocazione green ed ecosostenibile con cui sono state realizzate le cinque sedi realizzate nel rispetto della natura che le circonda. A quella di Correggio, si sono aggiunte le sedi di Reggio Emilia (nel Parco Innovazione), Milano e Cagliari. Inoltre, è solida la partnership con con la Bologna Business School (BBS), l'Università Cattolica di Almed e l’Università di Cagliari; dal 2019, inoltre, l'azienda è promotore del nuovo corso di laurea in digital marketing lanciato da Unimore a Reggio Emilia.Webranking infatti è un’azienda non solo orientata alle sfide tecnologiche del mercato ma anche al lavoro di squadra.Il principio di collaborazione, alla base del benessere collettivo, è possibile anche grazie alla volontà di mettersi in ascolto delle persone che lavorano, operando un feedback tramite survey anonime su come queste vedano l’azienda: dall’equità alla coesione, dalla credibilità al rispetto.Ed è proprio grazie a questi riscontri che Webranking è riconosciuta tra i migliori luoghi di lavoro in Italia, con una menzione speciale come una delle migliori aziende in cui lavorare.Dal bilancio sociale emerge come ben 2173 famiglie siano state supportate con progetti di sostegno e sviluppo in Madagascar, 1440 ore lavorative sono state messe a disposizione per il volontariato attivo, 200 nuovi alberi piantati nella foresta di Webranking e sono stati erogati 5 premi per la parità di genere e il benessere organizzativo.