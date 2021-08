Dalla paura alla gioia: 23 lavoratori della Gigi saranno assunti

Un risultato straordinario. Professionalmente, sindacalmente e socialmente parlando. I 23 lavoratori, assunti dalla ditta Aial s.r.l. titolare di un appalto di servizio con il salumificio Gigi di Castelnuovo Rangone, rischiavano dalla fine luglio, venuto meno il contratto d'appalto dell'azienda, di essere trasferiti in una società di lavoro interinale. Unica soluzione prospettata dalla dirigenza del salumificio per garantire ai lavoratori, quasi tutti con una lunga esperienza maturata all'interno dell'azienda di lavorazioni carni, di continuare a lavorare. 'Una prospettiva - specifica Enrico Semprini - referente Si Cobas a Modena poneva di fronte ad una possibile nuova frontiera rispetto alla riduzione dei diritti dei lavoratori'. Di fatto dopo anni di lavoro molti di loro non avrebbero avuto quel genere di contratto e di tutele oggi necessario anche per chiedere un prestito o per garantire la continuità nel pagamento delle rate del mutuo o dell'affitto. Una condizione sostanzialmente inacettabile che ha generato la contestazione e il pressing del sindacato e dei lavoratori sull'azienda.'I lavoratori oggetto di questa operazione vantano anzianità di servizio tra gli otto ed i venti anni e sarebbero ritornati nella condizione di apprendisti (non come livello salariale, ma come inquadramento)' - sottolinea Semprini che in merito all'ipotesi di un lavoro somministrato da agenzia interinale specifica: 'Generalmente i contratti di somministrazione sono contratti che vengono utilizzati nella fase iniziale del rapporto di lavoro, talvolta quando ci sono picchi di lavoro oppure quando si vogliono inserire lavoratori in prova dentro le aziende''Dopo un lungo braccio di ferro che ci ha visti arrivare fino a praticare lo sciopero odierno - continua il referente provinciale Si Cobas - la notte scorsa ha portato consiglio facendo recedere l’azienda dalla intenzione iniziale e optando per un atto di lungimiranza manageriale: dopo tanti anni i lavoratori possono e devono essere assunti.E’ chiaro che i lavoratori che hanno visto riconoscere i loro sforzi pluridecennali andranno a lavorare con uno spirito differente in questa azienda.Si pensi a come sarebbero stati se invece si fossero trovati con un contratto malvisto da molti istituti di credito e da molti proprietari di case al momento di dover cambiare abitazione per nuove necessità familiari.Come sindacato è inevitabile sottolineare che è stata la solidarietà, l’unione e la forza d’animo dei lavoratori che hanno saputo lottare con determinazione fino all’ultimo giorno: è questo che ha portato al risultato.Lo sforzo fatto per difendere la propria dignità umana e professionale è a garanzia di tutte e tutti i dipendenti delle varie aziende, perché se fosse accaduto quello che si voleva fare accadere saremmo stati di fronte al primo esempio di percorso lavorativo a tutele decrescenti. Ma la lotta paga e che chi non lotta ha già perso in partenza'