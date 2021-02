DataDecision: numeri chiari per i capitani d’industria

Garantire dati certi, facilmente accessibili e comprensibili per i cittadini: questo è il progetto di Matteo Carbone e Francesco Zanti, analisti informatici specializzati in Business Intelligence della divisione DataDecision di Tekapp, azienda israeliana con sede a Formigine che si occupa di sicurezza informatica. In un periodo in cui le notizie riguardanti il Covid e tutto il contesto che ne concerne sono spesso incerte o false, i due hanno voluto racchiudere i dati provenienti direttamente dalla repository ufficiale del Commissario straordinario per l’emergenza sanitaria (organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri) in una dashboard costantemente aggiornata e di immediata intuizione sull’andamento della campagna vaccinale in Italia.





Non si tratta del primo progetto portato a termine dai due giovani analisti: durante il lockdown dello scorso marzo infatti avevano elaborato e pubblicato in rete un’altra dashboard, nella quale venivano presentati i numeri dei contagi giornalieri, sempre tenendo conto dei dati divulgati dalla Protezione Civile Nazionale.

L’aggiornamento avviene in maniera automatica ogni 2 ore a partire dalle 8 del mattino fino alle 22, tutto questo grazie alla tecnologia della Business Intelligence, già ampiamente utilizzata da diverse aziende del territorio per analizzare o monitorare le campagne di marketing, le performance dei commerciali e molto altro ancora, ricerche ormai divenute basilari per la gestione aziendale.

L’interfaccia grafica proposta richiama i colori e i loghi utilizzati per identificare la campagna di vaccini anti-covid attualmente in corso. I dati vengono invece rappresentati in maniera schematica, facilitando e velocizzando la loro comprensione da parte degli utenti che la consultano. Non solo numeri e percentuali ma grafici altamente intuitivi e una mappa dell’Italia suddivisa per regioni e per presidi sanitari provinciali, con diversi colori in base alla percentuale di vaccini ad oggi somministrati.

“I benefici per l’imprenditore che usa la BI sono di poter prendere decisioni veloci e corrette basate sui dati aggregati e precisi delle sue performance attuali (ma anche su scenari futuri)” ci spiega il dott. Francesco Zanti, che ha inoltre aggiunto: “La grande mole di dati che ogni azienda produce con i suoi processi produttivi o di business rende utile una visione imprenditoriale aggregata bottom-up su diversi livelli dei dati, una visione decomposta top-down sulle diverse funzioni e processi e tutte le reportistiche create su-misura per le necessità specifiche dell’imprenditore. Coi numeri chiari è certamente più facile prendere la scelta giusta”. All’unisono Matteo Carbone, che ha messo l’accento sugli strumenti e sul monitoraggio: “Tra le performance più importanti da monitorare continuamente e su diversi livelli di dettaglio ci sono quelle finanziare ed economiche dell’azienda. Quindi il tuo sistema BI ti darà visibilità della contabilità analitica aggregata o per i diversi centri di costo, della contabilità industriale di prodotto, del cash-flow, del conto economico e dello stato patrimoniale” l’analista ha concluso parlando dei servizi che l’unità offre alle aziende: “Ti aiutiamo a scegliere l’aggregazione di dati e la visione più utile alle tue necessità dirigenziali, ti costruiamo una dashboard ah-hoc ed interattiva sulla quale potrai decomporre ogni grafico, ogni dato sui filtri di tuo interesse. Chi deve prendere delle decisioni deve sempre avere tutto sotto controllo, e noi siamo qui per garantire questo servizio”.

