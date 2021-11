Domani sciopero nazionale dei tassisti: corteo a Roma

Sciopero generale dei tassisti domani, mercoledì 24 novembre. La protesta, alla quale hanno aderito tutte le sigle sindacali dei tassisti, culminerà con un corteo a Roma al quale parteciperanno i tassisti provenienti da tutta Italia per manifestare in primis contro il Ddl concorrenza che 'rischia di deregolamentare ulteriormemte il settore a favore delle multinazionali'.'Non è un'iperbole ma un dato di fatto. O la politica interviene cominciando con lo stralcio dell'articolo 8 dell'ultimo Ddl concorrenza o i Taxi, servizio pubblico non di linea per come li conosciamo ad oggi rischiano di scomparire' - afferma Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040, il più grande radiotaxi di Milano.Anche i taxi modenesi parteciperanno allo stato di agitazione di domani con diverse modalità: alcuni osserveranno il blocco totale dalle 8 alle 22, altri si fermeranno dalle 8 alle 11 e dalle 17 alle 20 alle 22