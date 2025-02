Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Chi sono i nuovi 'padroni' della produzione gestita da Mozarc nel sito di Mirandola?NorrDia ha sede a Lund, Svezia, il centro dell'innovazione medica e biotecnologica nei paesi nordici. È stata fondata nel 2021 da un gruppo di dirigenti aziendali con un curriculum di successo e un'esperienza di assistenza renale acuta e cronica in Gambro e Baxter.NorrDia - si legge nel sito ufficiale - è all'inizio del suo viaggio e mira a creare una posizione globale nel mercato renale. Il team NorrDia è composto da persone con decenni di esperienza da Gambro e un'ampia rete internazionale. Ciò ci consente di concentrarci sia sulle strutture di cura acute che su quelle croniche. La nostra tradizione e la nostra esperienza clinica, unite a una forte attenzione alla semplicità e all'affidabilità, forniscono ai professionisti gli strumenti giusti per migliorare la qualità delle cure'. NorrDia è guidata da Klas Arildsson, Chairman of the Board, e Leo LingChief Executive Officer.Tianyi Medical è uno dei principali azionisti di NorrDia. Società di dispositivi medici quotata sul mercato azionario cinese, focalizzata principalmente sullo sviluppo e la produzione di materiali di consumo. I principali azionisti sono il padre e il figlio, Zhimin Wu e Sam Wu.