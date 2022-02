Fatturazione Elettronica: una nuova era per Woocommerce

Ma cosa avranno in comune la fatturazione elettronica e Woocommerce. Quello che lega queste due realtà del marketing è innanzitutto l’essere un mezzo che ogni professionista ha per riuscire a svolgere il proprio lavoro. Da oggi, grazie a Gestisco Italia sono ancora più legati considerando che Woocommerce può finalmente essere utilizzato anche per l’emissione delle fatture in formato elettronico.La fatturazione elettronica è stata introdotta nel sistema italiano il 1 gennaio 2019. Da quel giorno tutti i possessori di Partita IVA sono stati obbligati a emettere le fatture in formato elettronico a meno che non fossero stati soggetti rientranti in quelli che sono definiti gli esonerati.Da questa data è solo l’inizio considerando che la fatturazione elettronica consiste in una serie di modifiche che hanno portato non solo la fattura in formato elettronico, ma anche lo scontrino e i corrispettivi telematici.La fatturazione elettronica ha cambiato la maniera di gestire tutta la contabilità di ogni singola azienda. Fino a non molti anni fa si era abituati a cataste di fogli tra cui restare sepolti ore e ore cercando di trovare il bandolo della matassa.File interminabili agli sportelli e appuntamento allo studio del proprio commercialista almeno una volta ogni 2 settimane. Tutto questo era corredato dal denaro perso e tempo da trovare per svolgere una parte del lavoro che non risulta certo essere, divertente da gestire.La fatturazione elettronica ha proposto una soluzione, anche se inizialmente il rapporto tra i professionisti e queste nuove modalità non è che sia stato proprio dei migliori. I possessori di partita IVA, che fossero commercianti o dei professionisti e la partita IVA si sono dovuti conoscere e prendere confidenza l’uno con l’altro.Il passaggio è stato netto e poteva essere anche non semplice da affrontare, invece, dopo appena un anno, i risultati erano già evidenti e leggibili nel gran numero di fatture emesse.La fatturazione elettronica poggia su 3 pilastri:● Fattura elettronica: il punto di partenza, si compila esattamente come una fattura cartacea, con la differenza che occorre inserire il codice destinatario per il passaggio al Sistema di Interscambio e per l’emissione e l’invio si ha bisogno di un dispositivo elettronico dotato di connessione web;● Scontrino elettronico: è divenuto obbligatorio solo 3 anni dopo l’ingresso nell’economia della fattura elettronica. Per la sua emissione o si acquista un nuovo registratore di cassa, o si adegua quello che si ha in possesso oppure si può utilizzare la sessione messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Gestisco Italia ha pensato a un modo differente e molto più semplice;● Corrispettivi telematici: figli di fattura elettronica e scontrino elettronico.Tutto questo ha permesso innanzitutto di eliminare il cartaceo, con un notevole risparmio e di snellire il processo fiscale di ogni azienda. Ma per permettere alle aziende di utilizzare veramente a loro favore il sistema della fatturazione elettronica si aveva bisogno di altro. Ci ha pensato Gestisco Italia a lavorare affinchè questo potesse essere possibile.Ma quale legame c’è tra fatturazione elettronica e Woocommerce? Quest’ultima è la piattaforma maggiormente utilizzata per la gestione degli e-shop, in quanto in grado di abbinare quest'ultimo con le funzionalità Wordpress.Proprio questo è stato ciò che ha alimentato il lavoro di Gestisco Italia che cercando la modalità migliore per le aziende di sfruttare la fatturazione elettronica e i suoi vantaggi, ha elaborato un plugin di Wordpress che lo ha reso possibile.Il nuovo plugin è stato pensato per chi ha un sito Woocommerce e era alla ricerca di una modalità di emissione di fattura elettronica e scontrino elettronico semplice e intuitiva. Insomma grazie a questo semplicissimo plugin è ora possibile, in pochi click, non solo andare a completare uno scambio, ma anche emettere ed inviare il documento fiscale indispensabile per la vendita sia di beni che di servizi.Semplice ed intuitivo esattamente in stile Gestisco Italia che della semplicità e del progresso tecnologico ha fatto i pilastri del suo lavoro. In una sola piattaforma tutto ciò che i professionisti cercano.