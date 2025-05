Federica Minozzi, Ceo di Iris Ceramica nominata Cavaliere del lavoro

Federica Minozzi, Ceo di Iris Ceramica Group, è tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

'Il titolo onorifico di Cavaliere del Lavoro, attribuito a coloro che si sono distinti per aver contribuito in modo significativo allo sviluppo economico e sociale del Paese, riconosce l’impegno imprenditoriale e la storia professionale del Ceo di Iris Ceramica Group. Con oltre vent’anni di esperienza alla guida del Gruppo, la sua leadership si caratterizza per una visione chiara e innovativa: reingegnerizzare la ceramica per migliorare l’interazione tra le persone e l’ambiente - afferma l'azienda in una nota -. Un approccio pionieristico e ispirazionale com’ è nel DNA del Gruppo fondato da Romano Minozzi nel 1961 di cui porta avanti la tradizione, la cultura, l’attenzione all’innovazione, alla sostenibilità e all’eccellenza; valori fondanti sui cui l’Azienda ancora oggi poggia le proprie fondamenta. Con questo spirito, Federica Minozzi ha dato forma alle più recenti soluzioni tecnologiche e di processo, unendo la materia in modo originale e diventando portavoce del concetto di beautility della ceramica: una materia nobile che incarna l’unione di bellezza, estetica, arte e funzionalità'.



'La testimonianza di come la passione, il lavoro, la competenza abbiano un ruolo importante nella nostra società e Federica Minozzi le incarna tutte quante”. Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini si complimenta con Federica Minozzi. 'Un riconoscimento che premia quell’abnegazione al lavoro, quella capacità di innovare nel solco della tradizione che ha fatto di Federica e di Iris un esempio in tutta Italia. A Federica Minozzi – conclude il sindaco – le più sincere congratulazioni a nome mio, della Giunta e dell’intera città di Sassuolo'.