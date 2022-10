Fenimprese, nasce la sezione modenese

Nasce la sezione provinciale di Modena di FENIMPRESE - Federazione nazionale imprese - Industria - Sanità - Turismo, associazione di rappresentanza della piccola e media industria di settore che da alcuni anni in molte parti d’Italia offre i suoi servizi a decine di migliaia di piccole-medie imprese. Ieri l'Assemblea costituente, organizzata al Museo Casa Natale Enzo Ferrari, hanno preso Andrea Mariotti, neopresidente e Margherita Mariotti, neovicepresidente, proclamati nell’occasione, e al direttore della sede provinciale Andrea Baruffaldi, oltre i vertici nazionali di FenImprese oltre ad esperti. Dopo un tour guidato al museo prenderanno hanno preso la la parola Simone Razionale, coordinatore nazionale FenImprese, Luca Vincenzo Mancuso, Francesca Corrado e Caterina Timellini, questi ultimi impegnati rispettivamente sui temi della Scuola del fallimento e del Diritto del lavoro nel settore aziendale.Tra quelli già sottoscritti si segnalano quelli dei seguenti settori: Agricoltura, chimica, cooperative sociali e di servizi, Facon Cablaggi, Metalmeccanici, Studi Professionali, Industrie, Alimentari, Terziario, Turismo, Commercio, Trasporti, Vigilanza, Sicurezza e Steward.'Nello spirito imprenditoriale modenese che ci ha reso famosi nel mondo, ho sentito forte l’esigenza di mettermi al servizio di una giovane associazione nazionale per dare voce, rappresentanza e servizi attuali e di convenienza alle piccole medie e micro imprese della provincia' - ha affermato il neo presidente Mariotti. 'Nella fede e con l’entusiasmo di crescere insieme nella cultura della collaborazione e dell’innovazione'.

