Gidari (Fi): 'Abolire l'Imu per autonomi con attività non inquinanti'

Con queste parole Giovanni Gidari, candidato di Forza Italia alle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna, lancia una proposta innovativa e mirata a sostenere le piccole partite IVA e gli artigiani autonomi che operano nel rispetto dell'ambiente. 'Le piccole imprese e gli artigiani sono il cuore pulsante della nostra economia regionale - ha dichiarato Gidari -. È essenziale fornire un sostegno immediato e concreto a chi contribuisce in maniera sostenibile allo sviluppo del territorio'.La proposta di Gidari prevede l'abolizione dell'IMU sui fabbricati destinati ad attività artigianali non inquinanti, una misura volta a dare respiro alle categorie produttive più colpite dalla crisi economica.

'Incentivare l'attività sostenibile non deve essere solo uno slogan, ma una priorità concreta per la nostra regione' ha proseguito Gidari, sottolineando come questa misura possa rappresentare un punto di svolta per rilanciare il tessuto imprenditoriale locale.

Gidari ha poi richiamato l'attenzione sulla necessità di un cambiamento anche a livello di rappresentanza delle piccole imprese, con un ruolo più attivo delle associazioni di categoria: 'Oggi più che mai gli artigiani e le piccole imprese hanno bisogno di una voce forte che li rappresenti, non solo di enti che offrono servizi'.

Il candidato ha inoltre posto l'accento su altri interventi strategici, quali l'investimento nella formazione continua per le piccole imprese, l’accesso facilitato al credito e una maggiore promozione del made in Emilia-Romagna attraverso eventi e fiere dedicati all'artigianato locale.

'È il momento di smettere di vivere di rendita politica e iniziare a lavorare seriamente per il futuro della nostra regione. Le piccole partite IVA e gli artigiani non possono più essere lasciati soli. Serve un'azione decisa e coraggiosa per garantire loro il sostegno che meritano' - ha concluso Gidari.