Giornata contro spreco alimentare, l'impegno di Italpizza

Domani, 5 febbraio, ricorre la Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. Celebrata per la prima volta nel 2014 ed istituita dalla collaborazione tra “Last Minute Market”, l’Università di Bologna ed il Ministero dell'Ambiente; la Giornata ha come finalità la sensibilizzazione e la presa di coscienza delle persone sul tema dello spreco alimentare.In tale occasione, Italpizza conferma la propria virtuosità rispetto al dramma dello spreco alimentare. Oltre ad effettuare continue donazioni benefiche delle eccedenze produttive, l’azienda modenese è prossima alla soglia “zero sprechi”, in quanto, riesce a riciclare a scopo energetico anche i prodotti e le materie prime non più destinabili al consumo umano. Nulla viene quindi sprecato, ma tutto trova nuova vita ed utilità. 'Per Italpizza - si legge in una nota - l’importanza di questa giornata rientra nella strategia di Sviluppo sostenibile finalizzata ad un adeguamento progressivo per uniformarsi agli obbiettivi dell’Agenda Onu 2030'.