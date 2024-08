Green e digitale: le frontiere delle imprese che investono a Modena e Reggio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sulla base degli ultimi dati aggiornati al 2023, si osserva che il 67,8% delle imprese modenesi ha realizzato investimenti in ambito digitale, quota che la pone al terzo posto tra le province dell’Emilia-Romagna dietro a Bologna (69,2%) e Parma (69,1%).In ambito green, invece, l’area di Modena fa bella figura e risulta essere la prima provincia in Emilia-Romagna, con un 26,7% di imprese che hanno investito per l’ambiente.La difficoltà maggiore, stando a quanto segnalano i report, è rappresentata dall’accesso al credito e ai prestiti: come evidenziano i dati a livello regionale i prestiti alle piccole imprese a dicembre 2023 registrano un -8%, peggiore del -4,9% del totale imprese.

È tuttavia importante sottolineare che, come è emerso da un sondaggio somministrato dall’ufficio studi associativo alle imprese legate a Lapam, il 57% delle attività ha realizzato tutti gli investimenti previsti nonostante le difficoltà nell’accedere al credito, e solamente un più ristretto 11,9% ha annullato gli investimenti, mentre il restante 31% si è limitato a ridurli.

Sulla base degli ultimi dati aggiornati al 2023, il 66,8% delle imprese reggiane ha realizzato investimenti in ambito digitale, quota che la pone al quarto posto tra le province dell’Emilia-Romagna. Sul versante green, invece, le imprese di Reggio Emilia che hanno investito in tale ambito sono state il 23,2%.

La difficoltà maggiore, sempre stando a quanto segnalano i report, è rappresentata dall’accesso al credito e ai prestiti: come evidenziano i dati a livello regionale, i prestiti alle piccole imprese a dicembre 2023 registrano un -8%, peggiore del -4,9% del totale imprese.



Diego Mattioli, responsabile dell’area servizi di Lapam, afferma: ‘È importante sostenere le realtà locali e soprattutto le micro e piccole imprese, che rappresentano il valore aggiunto del nostro territorio. Come ufficio bandi abbiamo elaborato numerose richieste e permesso alle nostre imprese di ottenere diversi contributi anche cospicui. Gli investimenti e i dati dimostrano che il lavoro svolto va nella giusta direzione. Come associazione abbiamo sviluppato un servizio per permettere di avere sempre monitorata la situazione dei bandi provinciali, regionali e nazionali attivi, così da poter segnalare tempestivamente alle aziende le occasioni di contributi per proseguire nel percorso di crescita e di espansione del loro business’.

Stefano Bonacorsi