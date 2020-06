Guida rapida al trading di CFD su obbligazioni nel 2020

I CFD su obbligazioni sono un'opzione popolare per scambiare bond senza realmente possederli. Leggi questo articolo se vuoi comprendere meglio il mondo dei bond e dei CFD di bond.

Cosa sono i CFD – Contratti per differenza?

I CFD o contratti per differenza offrono ai trader l'opportunità di effettuare scambi sui cambiamenti di prezzo degli asset finanziari senza possedere realmente gli asset. Lo scambio è creato attraverso uno scambio tra il broker e il trader, dove il trader acquista o vende un numero di unità CFD per uno strumento (come le azioni o i bond) a seconda della direzione che pensa prenderà il prezzo.

I CFD sono sempre più popolari tra i trader, dato che:

· Offrono opportunità di trading su un'ampia varietà di strumenti, tra cui azioni, forex, bond, criptovalute e materie prime

· Sono facilmente accessibili attraverso un broker online

· Permettono di scambiare sia sui prezzi in crescita che su quelli in discesa

· Offrono leverage (leva, ovvero credito dal broker) per amplificare le posizioni

Le obbligazioni – cosa sono e come funzionano?

Le obbligazioni, dette anche bond, sono titoli di debito emessi principalmente dai governi e dalle corporation per raccogliere denaro in cambio di un interesse fisso che pagano all'investitore per tutta la durata di vita del bond.

Il tasso di interesse dipende dal rischio collegato all'obbligazione. Più il rischio è alto, e più è alto anche il tasso di interesse. I bond dei governi sono tipicamente considerati più sicuri di quelli emessi dalle corporation e spesso hanno un tasso di interesse più basso.

Fare trading dei CFD su obbligazioni

I CFD su obbligazioni si basano sui movimento di prezzo dei futures su obbligazioni: il trader e il broker siglano un contratto il cui il trader si impegna a comprare o vendere un certo numero di unità di CFD per un future su bond a un tempo specifico.

I trader possono scambiare sui movimenti di prezzo in entrambe le direzioni – se pensano che il prezzo del future su bond scenderà possono andare “short” e vendere il bond, mentre se pensano che il prezzo salirà possono andare “long” e comprarlo, con profitti o perdite calcolati alla chiusura di ogni scambio. I trader hanno profitti o perdite a seconda del valore dei futures su bond sottostanti all'apertura e alla chiusura della posizione.

I broker di CFD

Quando cerchi un broker di CFD è importante controllare che l'offerta di tale broker sia attraente. I fattori più importanti per compiere una scelta sono: le condizioni di deposito e i requisiti per i prelievi, la qualità delle piattaforme di trading e le loro funzionalità, il costo per gli scambi (detto “spread”) e l'ampia disponibilità di strumenti finanziari.

Tuttavia, il fattore più importante di tutti da considerare quando si cerca un broker online è che il proprio denaro sia in sicurezza e la privacy delle proprie informazioni personali sia garantita. Il modo migliore per assicurarsi che un broker sia sicuro e onesto è accertarsi che abbia una licenza emessa da un organismo di regolamentazione e che sia in regola con gli standard etici della pratica.

Tra i principali organismi di regolamentazione ci sono la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) in Europa, la South African Financial Sector Conduct Authority (FSCA) in Africa e la Abu Dhabi Global Markets (ADGM) Financial Services Regulatory Authority (FSRA) in Medio Oriente.

I broker online presentano sempre le informazioni della loro licenza in una posizione ben visibile sui loro siti web, quindi prima di registrarti su uno di essi e depositare dei soldi nel tuo account di trading, controlla le informazioni della licenza e assicurati che il tuo broker ne abbia ottenuta una e sia in regola.

Il trading leva nei CFD su obbligazioni

Il trading leva permette ai trader di ricevere del credito dal broker per prendere delle posizioni di trading più ampie. Questo aumenta la portata delle posizioni di trading e il potenziale di profitto, ma può anche aumentare enormemente le perdite. Ecco perché è sempre consigliabile usare la leva – o leverage – con precauzione e prudenza.

Conclusioni

Anche se i bond possono non sembrare particolarmente attraenti per i trader che cercano risultati rapidi, molti investitori li considerano un investimento stabile e a lungo termine. L'accessibilità e la flessibilità dei CFD li rendono una scelta popolare tra i trader che cercano di acquisire una posizione nel mercato dei bond senza in realtà possedere dei bond.

I CFD sono uno strumento complesso e includono un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva (o leverage). Ogni trader deve riflettere attentamente sulla sua effettiva conoscenza del funzionamento dei CFD e chiedersi se può permettersi di prendere il rischio di perdere il proprio denaro.