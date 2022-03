Il petrolio vola a prezzi record: superati i 118 dollari al barile

Non si arresta il rincaro del prezzo del petrolio. Il Brent nella notte ha superato la soglia dei 118 dollari al barile, arrivando fino a 118,2, sui massimi da febbraio 2013, mentre il Wti si è portato a 113,31, con un rialzo di oltre 2 dollari, aggiornando i massimi degli ultimi 11 anni.L'impennata dei prezzi sconta gli effetti delle sanzioni sulla Russia per la guerra in Ucraina, che hanno alimentato i timori sull'offerta. Il cartello dell'Opec ha deciso di tenere il rialzo giornaliero della produzione fermo a 400.000 barili mentre le scorte di greggio degli Stati Uniti sono scese ai minimi degli ultimi anni.

