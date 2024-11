Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La decisione, accolta positivamente dai rappresentanti delle piccole e medie imprese e dai professionisti, è stata presa per fornire un respiro ai contribuenti in un periodo di intensi adempimenti fiscali. Tuttavia, è importante notare che la proroga non si applica ai contributi previdenziali e assistenziali né ai premi assicurativi dovuti all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), che dovranno essere versati nei termini ordinari.

I contribuenti che beneficeranno di questa proroga avranno la possibilità di scegliere tra due modalità di pagamento. Potranno effettuare il versamento del secondo acconto in un'unica soluzione entro il 16 gennaio 2025 oppure optare per una suddivisione in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025. Questa flessibilità è stata introdotta per agevolare la gestione finanziaria dei contribuenti e ridurre l'impatto immediato dei pagamenti.

Questa misura rappresenta un ulteriore passo verso il sostegno dei lavoratori autonomi e delle piccole imprese, riconoscendo il loro ruolo cruciale nell'economia nazionale. Con il passare del tempo, sarà interessante osservare gli effetti di questa proroga sulle finanze dei contribuenti interessati e valutare se il governo proporrà ulteriori interventi per sostenere questo segmento fondamentale del tessuto produttivo italiano.