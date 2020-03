L'allegato al decreto non è cambiato tanto, ma quel poco è stato sufficiente per convincere CGIL-Cisl e Uil a firmare.



Il ministero dello Sviluppo Economico ha così carato il decreto contenenti modifiche al precedente decreto del presidente del Consiglio che, all'allegato 1, fissava la lista delle attività imprenditoriali e industriali considerate essenziali per le quali non c'è l'obbligo di chiusura degli impianti. La lista pubblicata con una riscrittura delle categorie, prevede alcune chiusure, come nel settore della fabbricazione di macchinari per l'agricoltura o di pneumatici. Limitazioni per i call center, e nuove categorie che potranno rimanere aperte, come quelle per la consegna a domicilio.

Il decreto, che nasce dal confronto con Cgil, Cisl e Uil, prevede anche un tempo di adeguamento. 'Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività - spiega il ministero - sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.

Si è infatti trovata l'intesa dei sindacati con il governo, raggiunta nel corso del confronto conclusivo, già terminato, tra i ministri dell'Economia, Roberto Gualtieri, e dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ed i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo. Lo riferiscono gli stessi sindacati, che parlano di risultati positivi'.

Di seguito l'elenco aggiornato con i codici Ateco delle imprese di produzione che potranno rimanere aperteATECO DESCRIZIONE1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali3 Pesca e acquacoltura5 Estrazione di carbone6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale09.1 Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale10 Industrie alimentari11 Industria delle bevande13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli diabbigliamento)14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro16.24 * Fabbricazione di imballaggi in legno17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)18 Stampa e riproduzione di supporti registrati19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 -20.59.50 - 20.59.60)21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)23.13 Fabbricazione di vetro cavo23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali edelettroterapeutiche27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per ladistribuzione e il controllo dell'elettricità27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluseparti e accessori)32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza32.99.4 Fabbricazione di casse funebri33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione deiseguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09,33.12.92, 33.16, 33.17)35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua37 Gestione delle reti fognarie38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative partie accessori46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricolee utensili agricoli, inclusi i trattori46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibiliper riscaldamento49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua51 Trasporto aereo52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti53 Servizi postali e attività di corriere55.1 Alberghi e strutture similij (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazioneK (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative69 Attività legali e contabili70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche72 Ricerca scientifica e sviluppo74 Attività professionali, scientifiche e tecniche75 Servizi veterinari78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)80.1 Servizi di vigilanza privata80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza81.2 Attività di pulizia e disinfestazione82.20 Attività dei call center82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria85 Istruzione86 Assistenza sanitaria87 Servizi di assistenza sociale residenziale88 Assistenza sociale non residenziale94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico