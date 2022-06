In arrivo la nuova Mercedes EQE, interamente elettrica

Anche la Mercedes segue l’esempio delle altre grandi case automobilistiche e lancia sul mercato la nuova EQE: macchina completamente elettrica, è disponibile nelle concessionarie in Italia già dal mese di giugno (la produzione è iniziata la scorsa estate).Dopo la presentazione nei mesi scorsi della EQS, la EQE si potrebbe definire come la sorella minore, leggermente più piccola e decisamente futuristica a partire dal design. L’elemento principale ed innovativo riguarda ovviamente la messa al bando del carburante, in linea con le direttive europee che prevedono il blocco della produzione diesel e benzina dal 2035. Questa nuova Mercedes è completamente elettrica e dichiara un’autonomia davvero impressionante: 660 km con una sola carica!Mercedes EQE è equipaggiata con una batteria agli ioni di litio composta da dieci moduli e può contare su 90 kWh di energia.La nuova Mercedes EQE è sinonimo di tecnologia, stile ed eleganza. Dal punto di vista estetico si presenta con una linea aerodinamica e ricercata; spicca la parte posteriore dove i fari sono formati da un’unica fascia luminosa che si integra perfettamente con il suo “cuore” elettrico. Questa nuova Mercedes è equipaggiata con gomme Pirelli Powergy , che garantiscono elevato comfort, una totale sicurezza sul bagnato e bassa rumorosità.La EQE viene incontro alle esigenze del guidatore in molti modi: uno di questi è l’asse posteriore sterzante, che consente di parcheggiare anche in spazi angusti e con meno manovre da compiere. Per quanto riguarda gli interni la nuova EQE è sontuosa: quasi un metro e mezzo di plancia è occupata dall’Hyperscreen Mercedes, con il quadro strumenti per la guida, il navigatore e addirittura un monitor dedicato al passeggero, per consentirgli di navigare in rete o di guardarsi un film comodamente seduto.Vi abbiamo parlato di comodità, ma Mercedes da questo punto di vista vuole davvero viziare i suoi passeggeri! Per questo ha predisposto dei programmi di massaggio sui sedili, con quattro elementi vibranti e otto camere d’aria (non di serie). La EQE è inoltre provvista di filtri HEPA (High Efficiency Particulate Air) che hanno il compito di purificare l’aria in entrata per proteggere gli occupanti non solo dagli odori sgradevoli, ma anche dalle polveri sottili.Quanto costa questo gioiellino interamente elettrico? Sono previste due motorizzazioni: la EQE 350 da 292 cavalli e la versione AMG 43, con trazione integrale e 476 cavalli, in grado di passare da 0 a 100 km/h in soli 4,2 secondi. Le versioni base costano rispettivamente 93mila e 116mila euro: cifre non proprio alla portata di tutti, ma chi si potrà permettere un auto del genere potrà togliersi sicuramente grosse soddisfazioni. Non ultima, quella di poter viaggiare con zero emissioni, facendo un favore non da poco ad un ambiente sempre più in difficoltà.