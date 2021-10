Investimenti e strategie: quali opportunità oggi con lo swing trading?

Il mondo del trading online è molto più ricco e variegato di quanto non si potrebbe immaginare. Gli investitori professionisti lo sanno molto bene: esistono decine e decine di prodotti disponibili all’interno delle Borse e dei mercati e, allo stesso modo, esistono altrettante strategie per approcciarsi alla compravendita digitale di beni. Strategie che, è bene sottolinearlo sin da principio, sono tutte da considerarsi potenzialmente efficaci: tutto sta infatti nel capire quale sia il piano di azione più in linea con le proprie personalissime esigenze.Il trading online, così come tanti altri settori professionali, viene di tanto in tanto attraversato da vere e proprie ondate: nuovi asset disponibili, nuove opportunità di investimento o, in questo caso, nuove strategie che ottengono un grande successo. La strategia di swing trading ad esempio è una delle più apprezzate ed applicate dagli investitori: una tecnica di compravendita a breve termine che offre risultati molto interessanti. Però, prima di entrare nel merito delle caratteristiche dello swing trading, sarà sicuramente utile fare un piccolo passo indietro e spiegare in maniera più esaustiva cosa voglia dire praticare trading online.Il trading online è la negoziazione digitale di asset, ovvero di tutti quei beni che possono venire comprati, venduti e scambiati all’interno di una Borsa o di un mercato: azioni, obbligazioni, materie prime, valute, criptovalute, strumenti finanziari e contratti vari. L’obiettivo di un trader, come è facile intuire, consiste nell’accrescere il proprio capitale iniziale proprio attraverso la compravendita di asset e questo tipo di obiettivo può essere raggiunto grazie a un principio cardine della finanza: nel mercato infatti il valore (ovvero il prezzo) di un asset non è quasi mai fisso, ma, al contrario, è quasi sempre variabile.In altre parole esistono tanti diversi fattori che possono portare il prezzo di un qualunque titolo (o di un qualsiasi altro bene) sia a diminuire che a crescere rispetto alla media. Un investitore professionista deve dunque essere capace di interpretare correttamente questi fattori e orientare di conseguenza la propria attività: comprare e vendere quando conviene, in maniera tale da ottenere un guadagno al termine delle operazioni. Per farlo bisogna dunque prestare grandissima attenzione alle continue evoluzioni dei mercati, ma è altrettanto importanti attenersi alla giusta strategia.La strategia, come detto in precedenza, è un piano di azione che ogni trader sviluppa partendo semplicemente dal proprio profilo di investitore. Per realizzare una strategia si parte infatti dal budget che si ha a disposizione, ma si tiene anche conto di altri fattori, come per esempio il livello di esperienza in finanza, l’obiettivo di guadagno che ci si prefigge e il tempo che ci si dà a disposizione per provare a raggiungerlo. Lo swing trading è una particolare tipologia di strategia che punta su un grande numero di operazioni e che quindi fonda i propri presupposti su una discreta disponibilità economica.L’obiettivo dello swing trading consiste nel tenere un gran numero di posizioni a durata variabile: si va da un minimo di pochi giorni al massimo di un paio di mesi. Gli investitori che si dedicano allo swing trading puntano ad approfittare del cosiddetto trend laterale: i rimbalzi momentanei tipici del prezzo di strumenti finanziari che si trovano per l’appunto in fase laterale. In finanza si parla di trend laterale nel momento in cui il valore di un asset non presenti una tendenza stabile né verso l’alto né verso il basso: una fase di congestione, all’interno della quale né metodi di trend following né metodi contrarian tendono a dare risultati significativi.