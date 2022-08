Italia in digitale: fatturazione elettronica anche per regimi forfettari da un mese

L’estate 2022 sarà ricordata dai forfettari come l’alba di un nuovo inizio. Dallo scorso 1° luglio infatti, anche i liberi professionisti e contribuenti in regime forfettario con utili superiori a 25 mila € l’anno, sono stati toccati dalla nuova normativa 36/2022 per adeguarsi al sistema di fatturazione elettronica. Una realtà con cui si fanno già i conti, visto che l’obbligo è entrato in vigore da qualche settimana e le classiche fatture cartacee o in Pdf sono ormai un capitolo chiuso. D’altro canto, emettere fattura digitale attraverso un applicativo dedicato non è nulla di più semplice: la fatturazione elettronica non è altro che l’iter di emissione, invio e conservazione della fattura stessa, che viene “filtrata e certificata” dal Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.In commercio ci sono diversi gestionali - gratuiti o a pagamento, basilari ed avanzati – sviluppati in base a necessità diverse, spaziando dal libero professionista all’azienda centenaria e ben organizzata. Una però delle soluzioni più dinamiche ed economiche nei confronti dei forfettari l’ha sviluppata FatturaElettronica APP, una realtà tutta italiana che propone ben un anno di uso gratuito ed è considerato il miglior software di fatturazione elettronica da Trustpilot (4.9 stelle su 5). Grazie ad una piattaforma intuitiva potrete facilmente gestire qualsiasi fattura in ingresso ed uscita, controllare su qualunque dispositivo la situazione in tempo reale, conservare in modo automatico qualsiasi fattura senza più aver bisogno di un archivio fisico e connettere le informazioni al vostro commercialista. Non male, se pensiamo a tutto ciò che erano gli stessi adempimenti senza un software di fatturazione elettronica! Per qualsiasi altra info, potete consultare direttamente l’homepage di FatturaElettronica APP Il progetto d’introduzione della fatturazione elettronica è stato intrapreso gradualmente dai vari governi italiani a partire dal 2018 per contrastare (da una parte) l’evasione fiscale e per convergere verso un livello estremo di semplificazione e trasparenza voluto in parte anche dall’Europa. I vantaggi principali nell’adottare questo modello digitale sono in primis il formato XLM, utile per stilare, trasmettere ed archiviare tutta la contabilizzazione dati e facilitarne i relativi controlli (validità ed autenticità dati). Altro elemento centrale è l’SDI, il Sistema di Interscambio che protegge i dati sensibili e rende ogni transazione più sicura attraverso la tracciabilità immediata dei pagamenti. Tra gli altri vantaggi - sebbene secondari ma comunque importanti - c'è l’eliminazione totale del consumo di carta, costi di stampa, spedizione e conservazione delle fatture e la caduta dell’obbligo di tenere i registri Iva per chi emette fatture esclusivamente digitali. Non un semplice cambiamento, una vera rivoluzione del mondo fiscale e contabile.