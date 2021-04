Italpizza: lancia 'La Numero Uno', novità dal gusto tutto napoletano

Italpizza lancia sul mercato “La Numero Uno”, un’innovazione nel mondo delle pizze tonde surgelate, dal carattere tipico della tradizione napoletana che si contraddistingue per un impasto sottile al centro, ma alveolato e croccante nel cornicione. Un connubio che incontra le preferenze sia di quei consumatori che sono alla ricerca del tradizionale impasto napoletano sia degli amanti della pizza più leggera e sottile.Come per le altre gamme il sistema produttivo impiegato per realizzazione de “La Numero Uno” replica meticolosamente le modalità di lavorazione della pizzeria tradizionale, con un esclusivo processo artigianale che comprende: una lievitazione degli impasti per oltre 24h, una stenditura e farcitura manuale ed una esclusiva cottura in forno a legna.Il nuovo prodotto, inizialmente lo si potrà trovare nella più amata delle versioni, la Margherita. Sarà, dunque, “una pizza che impatterà positivamente sulla categoria delle tonde - afferma il direttore commerciale Massimo Sereni -. “La Numero Uno” è la proposta più vicina alla classica pizza napoletana: dalla ricetta al concept e al processo produttivo con lievitazione di oltre 24h, stenditura manuale e cottura in forno a legna; tutto evoca l’italianità e la tradizione. Questa pizza ha le carte in regola per poter affermare che i consumatori se ne innamoreranno”.