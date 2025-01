Italpizza, nuovo sito produttivo francese a Caudry in Francia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Con la cerimonia di inaugurazione del nuovo sito produttivo francese a Caudry (Hauts-de-France) del 27 gennaio 2025, Italpizza inaugura una nuova fase del proprio sviluppo industriale e strategico. Grazie all’investimento sul nuovo stabilimento, l’azienda italiana leader nella produzione di pizze surgelate avrà la possibilità di aumentare la propria capacità produttiva, arrivando a regime a produrre quasi 100 milioni di pizze l’anno. Ma non solo: situato in una posizione strategica, il nuovo stabilimento sarà funzionale ad una migliore espansione verso i mercati dell’area del Nord Europa.Italpizza, fin dalla sua nascita nel 1991, è stata fortemente orientata verso l’estero: la Francia, in particolare, ha sempre rappresentato per l’azienda uno dei principali mercati.

Nel nuovo stabilimento francese verranno trasferiti e trasmesse le competenze, la specializzazione, e il know how acquisiti in oltre trenta anni di esperienza, che hanno portato l’azienda a raggiungere la posizione di brand leader in Italia, e a diventare uno dei principali produttori europei fra prodotti in private label e a marchio proprio.

L’acquisizione dello stabilimento del nuovo stabilimento ha rappresentato un’operazione strategica a livello internazionale senza precedenti per Italpizza. Oltre ai costi per l’acquisto del sito produttivo, Italpizza ha già avviato un importante investimento per i lavori di ammodernamento pari a 12 milioni di euro, distribuiti su un piano pluriennale per il quadriennio 2024-2028.Particolare attenzione è stata rivolta alla salvaguardia dei posti di lavoro del sito. L’azienda, oltre all’inserimento di più di 70 addetti dal febbraio 2024 ad oggi, ha in programma un potenziale inserimento di un totale di circa 150 addetti entro il 2028.

Grande soddisfazione fra i vertici di Italpizza, primo fra tutti il fondatore e attuale presidente Cristian Pederzini: 'La Francia è uno dei primi mercati in cui ho creduto e all’interno del quale Italpizza si è inserita, ormai più di 30 anni fa. Qui abbiamo costruito nel tempo relazioni commerciali solide ed affidabili, che ci hanno portato a raggiungere una distribuzione capillare, entrando nelle principali insegne della grande distribuzione. Siamo pronti a costruire un futuro proficuo: la sfida che abbiamo lanciato con l’inaugurazione dello stabilimento francese rappresenta un primo passo importante per raggiungere un risultato ambizioso, diventare leader di mercato a livello europeo. Garantire ai nostri clienti e ai nostri consumatori la qualità ai massimi livelli è l’obiettivo che ci guida ogni giorno, e che continuerà a guidarci anche nelle sfide future'.