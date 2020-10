Italpizza, vendite sul mercato italiano in crescita

Nonostante i venti di crisi dovuti alla pandemia, Italpizza continua a crescere.'Italpizza, grazie al proprio marchio di successo “26x38”, prosegue nella costante crescita delle vendite del mercato Italiano a doppia cifra - afferma Massimo Sereni, direttore commerciale - In questo momento storico, con grande coraggio, abbiamo ritenuto di scommettere sul futuro, effettuando così un importante investimento di Marketing per la comunicazione televisiva. In un’era social e digital, la Tv continua a rappresentare il principale media per i Brand di largo consumo per sviluppare la propria notorietà ed entrare direttamente nelle case dei consumatori. Italpizza da novembre sbarcherà in prima serata sui principali canali televisivi (Rai, Mediaset, Discovery)”.