Italpizza, visita dell’ex ministro Pecoraro Scanio

In occasione dell’apertura di questi giorni del Cibus Forum di Parma, dove Pecoraro Scanio è moderatore ad una delle sessioni convegnistiche, l'ex ministro si è recato in visita ad Italpizza, leader nella produzione di pizze surgelate, ed emblema del Food Made in Italy.Alfonso Pecoraro Scanio, partenopeo, avvocato e giornalista pubblicista, ex ministro delle Politiche Agricole e ministro dell’Ambiente è docente presso l’Università la Bicocca di Milano. Recentemente è particolarmente attivo nella protezione del Made in Italy, in particolare del simbolo universale del cibo italiano, la “Pizza”. Pecoraro Scanio è stato infatti promotore della tutela della pizza quale eccellenza italiana, promuovendo nel 2014 il riconoscimento tributato dalla Commissione Unesco all’”Arte dei Pizzaiuoli”.Pecoraro Scanio è stato ospite di Italpizza dove ha incontrato i vertici aziendali con i quali ha trattato il tema dell’”Agropirateria”, per poi visitare lo stabilimento produttivo dotato dell’esclusiva tecnologia che si ispira, in grande scala, alla particolare qualità dei processi della pizzeria artigianale. Ha così potuto “toccare con mano” gli elementi distintivi di Italpizza rispetto ad altre industrie stranire che producono pizze surgelate.