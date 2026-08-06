Lutto nel mondo cooperativo: è morto a 74 anni l’ex presidente Cfp Roberto Sola

Lutto nel mondo cooperativo modenese per la scomparsa di Roberto Sola, dirigente cooperativo di lungo corso, venuto a mancare il 4 agosto 2026 all'età di 74 anni.

Roberto Sola ha dedicato gran parte della propria vita alla cooperazione, mettendo a disposizione competenza, impegno e una profonda passione per il lavoro. Dopo aver ricoperto il ruolo di vicepresidente, è stato presidente di CFP dal 1994 al 2010, guidando la cooperativa in anni complessi senza mai venir meno ai principi mutualistici che ne rappresentano il fondamento. Durante il suo mandato ha, infatti, mantenuto costante attenzione al rapporto con i soci e con i dipendenti, distinguendosi per il forte senso di responsabilità, l'umanità e la vicinanza alle persone.

Sola ha inoltre fatto parte della Direzione di Legacoop fino al 2014, contribuendo con il proprio impegno alla crescita e al rafforzamento del movimento cooperativo.

’Con Roberto Sola scompare una figura che ha segnato profondamente la storia della nostra cooperativa - dichiara William Giovannini, presidente di CFP - Lo ricorderemo per la dedizione al lavoro, la coerenza con i valori cooperativi e l'attenzione autentica verso soci e lavoratori. In anni non facili ha saputo guidare la cooperativa con serietà e spirito mutualistico, lasciando un esempio umano e professionale che resterà patrimonio della nostra comunità. Un pensiero di vicinanza va alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene’.

