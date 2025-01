Lutto nell'alta moda, è morta Rosita Missoni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il mito Missoni è un successo mondiale nato nel 1953 in uno scantinato di Gallarate (Varese) da 100 metri quadrati prima del trasferimento nella casa-atelier di Sumirago (Varese).

'In quegli anni tutti andavano in città, mentre Ottavio mi portò a vedere un terreno agricolo tra i vigneti e con una vista meravigliosa sul Monte Rosa, che ti parlava. Mi disse: qui costruiamo la nostra fabbrica, a Milano se vogliamo ci andiamo per il weekend'. Lo raccontò proprio Rosita nel 2021 in un evento organizzato al museo Maga di Gallarate per inaugurare il nuovo allestimento della Sala Arazzi realizzato in collaborazione con la fondazione di famiglia per celebrare i 100 anni dalla nascita di Ottavio.



“Con profondo cordoglio Confimprenditori si unisce al dolore per la scomparsa di Rosita Missoni, figura emblematica della moda italiana e fondatrice, insieme al marito Ottavio, della celebre casa di moda che porta il loro nome”. Lo dichiara il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo. “Rosita Missoni-continua- ha rappresentato non solo un’icona di creatività e stile, ma anche un simbolo dell’eccellenza del Made in Italy nel mondo. Con il suo straordinario talento e la sua visione innovativa ha contribuito a trasformare il settore della moda in un’arte riconosciuta e apprezzata a livello internazionale, mantenendo sempre salde le radici nella tradizione e nei valori italiani. Alla famiglia Missoni e a tutti coloro che hanno collaborato con lei nel portare avanti questa straordinaria avventura imprenditoriale, giunga il nostro pensiero di vicinanza e affetto in questo momento di grande dolore. Rosita Missoni- conclude- lascia un’eredità culturale e artistica inestimabile, che continuerà a ispirare generazioni future e a rappresentare un motivo di orgoglio per il nostro Paese”.