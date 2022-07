Malore improvviso, morto a 58 anni il presidente di Dolomiti Energia

Lutto nel mondo delle multiutility. E' morto, vittima di un malore improvviso, Massimo De Alessandri, presidente di Dolomiti Energia Holding spa. De Alessandri è stato presidente e amministratore delegato di Dolomiti Ambiente srl, di Novareti spa, presidente Dolomiti Energia Solutions srl; presidente e amministratore delegato di Set Distribuzione spa, presidente di Dolomiti GNL srl; consigliere di Ags spa, di Pneusmarket Romagna srl e amministratore di Dolomiti Transition Assets srl. Aveva 58 anni.Nella sua carriera è stato amministratore delegato di Marangoni fino a ottobre 2016 e consigliere di Marangoni fino a luglio 2017; presidente di Eurorubber dal 2011 al 2016; presidente di Pneusmarket dal 2001 al 2016; presidente dal 2000 al 2006 e amministratore unico dal 2007 al 2014 di Marangoni Tyre; amministratore delegato di Marangoni Pneumatici fino al 2009; dal 1994 al 1996 assistente al consigliere delegato Ert GmbH di Amburgo; dal 1988 al 1993 responsabile del controllo economico finanziario del gruppo e project manager di Marangoni.'L’improvvisa scomparsa di Massimo De Alessandri ci lascia sgomenti - scrive in una nota Confindustria -. Da qualche mese componente del Consiglio direttivo di Confindustria Trento, per la nostra associazione De Alessandri è stato da sempre un interlocutore prezioso, capace, accorto, paziente. Nel passato, nei tanti anni spesi nel management di Marangoni, e nel presente, in qualità di Presidente del Gruppo Dolomiti Energia, Massimo De Alessandri è stato per noi una frequentazione quotidiana: la controparte attenta di una dialettica che ha permesso di affrontare e risolvere problemi e complessità nel dialogo e nella collaborazione. Voce intelligente delle relazioni tra imprese, comunità e territorio, De Alessandri stava lavorando in questi ultimi tempi anche al fianco della nostra associazione per trovare gli strumenti più adeguati ad affrontare una nuova crisi, quella energetica. Confindustria Trento partecipa commossa al lutto dei familiari'.