Mercati finanziari: ecco gli asset su cui concentrarsi per fare trading online oggi

Le borse europee in questa fine di aprile mantengono un atteggiamento attendista e danno segno di non volersi lasciar andare a cambiamenti improvvisi. Tale situazione è determinata sia dall'andamento dei contagi da Covid 19, che in alcune zone del mondo sono tornati drammaticamente a salire, sia dalle aspettative nei confronti di una campagna vaccinale che sembra ormai entrata nel vivo in quasi tutti i paesi europei.Dal canto suo Wall Street attende di conoscere i dettagli dell'American Families Plan dopo la riunione tra il presidente Joe Biden e la Federal Reserve. La borsa americana si mantiene comunque ottimista, soprattutto in vista della presentazione dei trimestrali delle grandi società tecnologiche come Alphabet e Microsoft. Tesla, che le ha già rese note, ha annunciato una crescita degli utili pari al 70%, un risultato ottenuto però, anche grazie alla vendita di Bitcoin.Le opportunità, soprattutto per quanto riguarda il settore del digitale e delle nuove tecnologie, quindi, non mancano; ad interessare gli investitori è, in particolare, il trading online che non sembra intenzionato ad arrestare la sua crescita. La prospettiva di giocare in borsa direttamente dal proprio smartphone, senza passare per le grandi banche tradizionali, rimane allettante, tanto che i broker registrano sempre più iscritti.Il settore delle criptovalute è uno dei più caldi del 2021. Agli inizi dell'anno, infatti, la valuta più importante e più conosciuta, cioè Bitcoin, ha fatto registrare un nuovo record. Sebbene il mercato rimanga caratterizzato da un'estrema volatilità, i trader non si sono lasciati intimidire e continuano ad investire in token digitali incuranti delle oscillazioni di prezzo.Per criptovaluta si intende una moneta digitale criptata che può essere trasferita da un wallet (un portafoglio) elettronico ad un altro attraverso una chiave univoca. Il concetto cardine che le caratterizza è l'adesione ad un sistema monetario decentralizzato che non è influenzato dagli operatori tradizionali come le banche o gli stati sovrani, sebbene in realtà le notizie politiche ed economiche abbiano un certo peso anche su di esso.Tra le monete digitali più scambiate, oltre alla famosissima Bitcoin, ci sono Ethereum, Cardano e Ripple. Ethereum, che è considerata come la rivale di Bitcoin, ha beneficiato di una sostanziosa crescita negli ultimi mesi, arrivando a toccare un nuovo record; Cardano, di contro, è forte del team scientifico alla base del suo progetto di sviluppo ed ha tutte le carte in regola per diventare uno dei token più forti del mercato.Il Forex è un altro mercato molto frequentato dai trader. Il termine Forex è l'unione di due parole inglesi, foreign ed exchange, ed indica un cambio valutario basato sulla conversione di una valuta in un'altra. Si tratta di un asset assai volatile e caratterizzato da operazioni molto rapide e ravvicinate (si scambia 24 ore su 24, cinque giorni a settimana), tuttavia le opportunità di investimento non mancano.Il mercato Forex si suddivide in tre tipologie principali: lo spot, il forward e il future. Lo spot è un vero e proprio scambio fisico da una valuta all'altra che si verifica subito (o immediatamente dopo) la transazione. Il forward, invece, è un contratto che presuppone la compravendita di una certa somma di valuta a un determinato prezzo ed entro una determinata data.Infine, il future, che è simile al precedente ma, a differenza del forward, prevede lo scambio di valuta in una data specifica. Questa tipologia, inoltre, è legalmente vincolante e costituisce un vero e proprio patto tra venditore edacquirente. Moltissime operazioni, tuttavia, non implicano un acquisto di moneta reale in quanto i trader operano in larga parte con i CFD, ovvero dei contratti per differenza che consentono di speculare sull'oscillazione di prezzo del sottostante.