'Metodo Gelmuzzi': come navigare nelle tempeste finanziarie

Quali sono i segnali e i comportamenti che occorre seguire e attuare per essere attivo, e non passivo, sul mercato? Quali effetti ha avuto e avrà la pandemia che stiamo vivendo sul mercato globale? Come saranno le auto del futuro? Elettriche? A idrogeno? La robotica ci aiuterà nel lavoro o creerà disoccupazione? Esisterà ancora un sistema pensionistico? Sarà sufficiente per trascorrere una vecchiaia serena?Sono solo alcune delle questioni – centrali – che Massimo Gelmuzzi, private banker con un’esperienza trentennale sul territorio modenese e non solo, affronta nel suo ultimo libro, ‘Metodo Gelmuzzi’, che sarà presentato domani, venerdì 14 ottobre, alle 19 al Club La Meridiana di Formigine, al civico 23 di via Adriano Fiori.A chi forse ha già un portafoglio di investimenti, ma sono anni che aspetta un premio che non arriva mai: diffidenza, scetticismo, pregiudizi, scaramanzia, assenza di progettualità e di educazione finanziaria sono i mostri contro cui Gelmuzzi combatte ogni giorno nella sua veste di consulente finanziario.Un testo animato dalla convinzione che la finanza, sempre più difficile e complessa, possa divenire, se consapevole, lo strumento migliore per far crescere il proprio capitale in sicurezza.Un’azione meritevole, quella dell’educazione finanziaria, ancora più in un momento storico in cui la finanza sta assumendo un ruolo chiave nel sostegno delle politiche e dei processi legati alla sostenibilità ambientale, sociale e culturale.In questo contesto il ‘Metodo Gelmuzzi’ gioca un ruolo chiave: promuovendo sì la sicurezza e il profitto nella gestione delle risorse, ma anche la finalizzazione etica degli investimenti. Il profitto e il benessere della società non sono più angolature di visuale divergenti, ma puntano all’obiettivo comune del raggiungimento del risultato e del bene per la collettività.Commenta Gelmuzzi: 'Interpretare correttamente i segnali del mercato, senza farsi travolgere da euforie o terrori tanto intensi quanto effimeri, è cruciale in una strategia di investimento. E come in ogni strategia che si rispetti, le parole chiave sono informazione, comprensione, pianificazione e azione. Il mercato che fa +30% o -30%, di per sé potrebbe non significare nulla, se non si sa come muoversi. Soprattutto, il -30% potrebbe rappresentare un’ottima occasione, se sei è preparati e in possesso di un metodo. Sono un Private Banker da ormai 30 anni, iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari, abilitato all’offerta fuori sede, lavoro con Banca Generali. Il mio impegno divulgativo, che si concreta attraverso newsletter, libri, magazine, conferenze, lezioni, guide e blog - e di formazione personale è quotidiano, continuo e costante. Sono animato dall’obiettivo di creare quante più opportunità di conoscenza per investitori sempre più consapevoli, esperti essi stessi di consulenti, capaci di selezionare validi professionisti in grado di affiancarli per evitare trappole finanziarie ed errori dettati dall’emotività'.