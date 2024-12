Mirandola, a Silvia Ferrarini l'Oscar green delle aziende agricole

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Silvia Ferrarini, 35 anni, dopo una laurea in Scienze e tecnologie alimentari, dopo una lunga esperienza lavorativa in un'industria agroalimentare, ha deciso di lasciare il posto fisso per portare la sua esperienza nell'azienda di famiglia diventando così la terza generazione dopo Orazio, il capostipite, e i figli Lorenzo e Paolo.

'Crediamo che l’agricoltura sia una missione, l’agricoltore è custode della natura, la ascolta e la protegge, ricevendo in cambio prodotti buoni e genuini - ha detto Silvia. Crediamo che il valore intrinseco dei nostri prodotti sia dato non solo dalla qualità ma anche dal rispetto per l'ambiente che manteniamo nelle fasi di produzione, ed è per questo che coltiviamo in un regime di agricoltura integrata'. L'Agricola Ferrarini produce vino biologico e coltiva cereali antichi, colture che hanno resistito alla prova del tempo e hanno recentemente guadagnato popolarità grazie alla crescente consapevolezza della nutrizione e alla ricerca di alternative più sane ai cereali moderni, in particolare il Grano duro Senatore Cappelli che viene trasformato in pasta e il mais nostrano da cui si ottengono farina gialla e snack.





L’agricoltura si conferma terreno fertile per le nuove generazioni e Oscar Green è l’occasione di mettere in mostra quello che di più innovativo i nostri giovani hanno da dare”. Lo ha detto il delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa, Marco Sforzini nell'aprire l'incontro dal titolo “L’agricoltura distintiva è il futuro” al quale hanno preso parte il Segretario Generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, il Presidente Regionale Nicola Bertinelli, il Direttore regionale Marco Allaria Olivieri, il Delegato nazionale di Giovani Impresa, Enrico Parisi, assieme a Marco Sforzini, delegato regionale e Alessandro Zanardi, delegato di Bologna. Assieme a loro Gianluca Lelli, Amministratore delegato di C.A.I., Alessandro Apolito, caposervizio tecnico di Coldiretti, l’Assessore Mammi e il presidente Michele De Pascale. Il convegno ha rappresentato l’occasione di discutere di come modernizzazione e innovazione per il settore agricolo siano fra le priorità di Coldiretti così come lo è la digitalizzazione, risorsa determinante per migliorare competitività e produttività.

“Festeggiare l’agricoltura giovane in un contesto come quello del Tecnopolo è quanto mai opportuno” ha detto il presidente della Regione Michele De Pascale, che ha aggiunto “perché il futuro del comparto passa dall’innovazione e dalla ricerca che qui sono ottimamente rappresentate”.

“Le priorità immediate sono la ricostruzione e la messa in sicurezza del territorio” ha detto l’Assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi. “È fondamentale – ha proseguito – trattenere e gestire le risorse idriche e in questo gli agricoltori sono i primi alleati”.



“Siamo orgogliosi di rappresentare la maggior parte di tutti i giovani che in Emilia-Romagna hanno deciso di investire la propria vita e il proprio lavoro in agricoltura come dimostra la grande partecipazione all’ultimo bando”, ha detto il Presidente Regionale di Coldiretti Nicola Bertinelli, in riferimento alle domande per il Pacchetto Giovani 2024. Sono infatti state tutte ammesse a finanziamento le 225 le richieste di premio primo insediamento e sono state 159 le domande di investimento per i giovani che sono risultate ammissibili e che hanno trovato totale copertura finanziaria con i fondi del PSR Regionale.

“I numeri e le richieste di adesioni da parte dei giovani – ha proseguito il Direttore Regionale, Marco Allaria Olivieri – dimostrano in maniera evidente come il nostro comparto sia sempre più attrattivo per i giovani. Anche attraverso soluzioni concrete come l'applicativo di Demetra che Coldiretti ha messo a disposizione dei propri associati per la gestione digitale dell'azienda, intendiamo accompagnare sempre più i giovani nelle sfide del futuro, per fare dell'innovazione un elemento vincente in ambito imprenditoriale'. “Coldiretti – ha concluso il Direttore Allaria Olivieri – ritiene strategiche per lo sviluppo dell'agricoltura le nuove tecnologie e l’applicazione dell’ intelligenza artificiale, ma vogliamo essere protagonisti di questa trasformazione lavorando per mitigarne i rischi e valorizzando i benefici al fine di promuovere un’agricoltura intelligente, innovativa e distintiva”.