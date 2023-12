Mirandola, comunicazione: Team99 annuncia la fusione con Webaze

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Team99 vanta già clienti del calibro di NeroGiardini, Osteria Francescana, Muller, Acqua Guizza. Questa alleanza strategica segna quindi un capitolo importante per entrambe le aziende, che si uniscono per formare un'entità potente e diversificata nel panorama del digital marketing - si legge in una nota -.

Con questa fusione, Team99 e Webaze mirano a espandere la loro portata a livello sia locale che nazionale, offrendo una gamma più ampia e profonda di servizi. L'unione delle forze permetterà di sfruttare sinergie uniche nel settore, ottimizzando processi e risorse per soluzioni ancora più efficaci e innovative'.



'Accogliendo Webaze e le loro competenze nel Web Marketing, rinnoviamo e arricchiamo i nostri servizi già eccellenti, consolidando ulteriormente la nostra posizione di leader nel digital marketing' - afferma l'ad Della Corte.

'Questa fusione rappresenta per noi di Webaze un'opportunità di crescita significativa. Unendo le nostre forze a quelle di Team99, potenziamo la nostra offerta e ampliamo le nostre competenze, grazie all’esperienza di 25 anni dei nostri nuovi soci, garantendo ai nostri clienti soluzioni sempre più innovative e su misura' - aggiunge Lorenzo Guerzoni.

'L'incontro con Webaze apre nuove prospettive per entrambe le aziende. L’energia e la visione dei nuovi soci apporta un valore aggiunto significativo alla nostra offerta, gettando le basi verso il futuro' - chiude Imo Vanni Sartini.