Modenamoremio: Mario Bugani nuovo Presidente

Approvazione del bilancio 2019 chiuso con esito positivo ed elezione, la presentazione del programma 2020 e l'elezione del nuovo Presidente, Mario Bugani, titolare di PizzALTaglio in Piazza Mazzini e in via del Carmine. Settimana importante quella appena trascorsa per Modenamoremio, la società di promozione del commercio in centro storico. Il tutto in occasione dell'assemblea annuale.



Oltre al Presidente, i soci hanno nominato anche due Vice Presidenti: Francesca Bassi, titolare di Bassi Gioielli in via Castellaro, e Cinzia Ligabue, titolare di Martinelli in via Emilia centro. Quest’ultima manterrà anche il ruolo di Tesoriere. Nella stessa sede è stato eletto anche il Consigliere Marcello Nicolini, titolare di Sosta Emiliana in Piazza XX Settembre.

Ad oggi il Consiglio di Amministrazione di Modenamoremio è quindi composto da 13 membri che concluderanno la loro legislatura a metà del prossimo anno:

Bugani Mario – Presidente

Bassi Francesca – Vice Presidente

Ligabue Cinzia – Vice Presidente

Baraldi Omar – titolare de La Vacchetta Grassa

Bardelli Alessio – titolare de La Lambruscheria

Bersani Marina – titolare di Archer

Bonardi Jerome – titolare di Free’n’joy

Dugoni Alberto – socio del negozio Dugoni calzature

Forti Pierluigi – Presidente dell’Associazione Mercantico

Galvani Fabio – titolare di Galvani shop

Gozzi Maria Cristina – titolare di Oreficeria Zini

Nicolini Marcello – titolare di Sosta Emiliana

Prandini Andrea – Presidente del Mercato Coperto Albinelli





Nella foto, da sinistra a destra: Cinzia Ligabue, Mario Bugani, Marcello Nicolini e Francesca Bassi