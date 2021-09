'Non pagheremo il tampone ai lavoratori che non si vaccinano'

In attesa del decreto del governo che dovrebbe introdurre l'obbligo del green pass nei luoghi di lavoro, il presidente di Confindustria Emilia-Romagna, Pietro Ferrari, dice no all'ipotesi che le aziende (o lo Stato) possano farsi carico dei costi dei tamponi per i lavoratori che non intendano vaccinarsi. 'Io non sono d'accordo sul pagare i tamponi per una ragione molto semplice: se una persona ha possibilità di vaccinarsi e vuole accedere al lavoro, deve avere il green pass. Non è un problema che devono affrontare le imprese', dice chiaro e tondo a margine della presentazione dei dati congiunturali sull'economia regionale con Unioncamere e Intesa Sanpaolo.