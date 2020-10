Nuovi mercati post pandemia: convegno targato Weevo Srl

Come affrontare la contrazione del sistema economico conseguente alla pandemia? È una domanda alla quale gli imprenditori cercano una risposta efficace, perché gestire il cambiamento, implica un adeguamento alla situazione dei mercati, non facile da affrontare da soli. La soluzione in realtà si sintetizza in due parole chiave: export (con un occhio attento all’internazionalizzazione) e digitalizzazione.

Per entrare in merito all'argomento, dare sostegno alle imprese, aumentarne la consapevolezza per rivolgersi al meglio ai mercati esteri, si svolgerà un evento gratuito e virtuale, che risolve la mancanza di fiere, di informazione e di confronto, offrendo tutto in via digitale. Si tratta di Export Smart Summit, evento supportato da Bper Banca che dal 26 al 30 ottobre 2020 fugherà molti dubbi agli imprenditori.

Saranno discussi i temi legati all’internazionalizzazione e all’Export Digitale, con oltre venti esperti del settore, che si alterneranno in altrettanti interventi. Per seguirli basterà collegarsi senza alcun costo, ad una piattaforma dedicata, previa registrazione. (Lo SmartPass per rivedere i video e ottenere i contenuti extra messi a disposizione dai relatori, invece è a pagamento). Gli iscritti all'evento sono già oltre trecento e si conta di toccare quota mille.

L’Export Smart Summit è organizzato da Weevo Srl con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri. I media partner dell’iniziativa sono Exportiamo.it, Il Giornale delle PMI, Imprese del Sud e Signum. Weevo Srl è l’agenzia di comunicazione B2B che dal 2012 ha unito il web marketing all’internazionalizzazione dando vita al termine Export Digitale. Guidata da David Rimini e Gabriele Carboni con sede a Pesaro, Vignola e Castiglione delle Stiviere, specializzata nell’uso degli strumenti digitali a supporto dei processi di internazionalizzazione delle imprese.