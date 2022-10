Opec, maxi taglio nella produzione di petrolio su spinta russa

Le cattive notizie dal fronte dell'energia non mancano mai L'Opec Plus, il vecchio cartello dei produttori di petrolio cui ora si è aggiunta la Russia ha deciso un maxi-taglio dell'offerta con lo scopo di far salire i prezzi. Sul mercato verranno a mancare due milioni di barili al giorno. Si tratta della sforbiciata più forte dal 2020. L'impatto sui prezzi è stato immediato. I futures sul Wti americano guadagnano l'1,51% a 87,83 dollari al barile, mentre il Brent avanza dell'1,64% a 93,30 dollari al barile. L'Opec Plus ha anche annunciato che l'accordo di cooperazione avrà valore fino alla fine del 2023. La decisione è stata presa si legge nel comunicato finale, 'alla luce dell'incertezza che circonda le prospettive economiche e del mercato petrolifero globale e della necessità di migliorare le linee guida a lungo termine per il mercato e in linea con l'approccio vincente di essere proattivi'.L'annuncio ha provocato immediate reazioni geopolitiche. È una mossa della Russia per mettere in difficoltà gli Stati Uniti e l'Occidente scrive il Wall Street Journal secondo cui la diminuzione dell'offerta potrebbe comportare un aumento delle quotazioni a livello globale e aiutare la Russia, grande esportatore di petrolio, a pagare la sua guerra in Ucraina. Secondo il quotidiano Usa la decisione potrebbe minare anche il piano del G7 per il price cap petrolio russo sul mercato globale, parte fondamentale della battaglia economica dell'Occidente contro Mosca. Ci potrebbero essere conseguenze rialziste sull'inflazione globale che le banche mondiali stanno provando a riportare al 2% e sui prezzi della benzina in Usa a poco più di un mese dalle elezioni di Midterm.A questi problemi di ampiezza globale si aggiungono quelli strettamente italiani. L'agenzia Moody's infatti minaccia il declassamento del Paese 'se dovessimo anticipare un significativo indebolimento delle prospettive di crescita di medio termine causa della mancata attuazione delle riforme per rafforzare la crescita, comprese quelle delineate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr)'. Lo scorso venerdì, 30 settembre, il gruppo statunitense non aveva modificato il giudizio Baa3 e l'outlook negativo.Gli esperti avevano tagliato le prospettive lo scorso 5 agosto, citando le incertezze conseguenti alle dimissioni del governo Draghi e i dubbi sulla capacità di rispettare il sentiero di riforme previsto dal Pnrr. 