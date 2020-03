Panico in Borsa: chiusura a -16,92%

Giornata drammatica alla Borsa di Milano dove Il FTSEMib ha perso il 16,9% a 14.894 punti, il minimo di giornata (massimo di 17.660 punti). Il FTSE Italia All Share era in flessione del 13,7%. In forte calo anche il FTSE Italia Mid Cap (-16,4%) e il FTSE Italia Star (-12,9%).Seduta in profondo rosso per e Borse europee. Piazza Affari con un -16,92%Ad aggravare un quadro già compromesso fin dall’avvio con il nuovo calo del petrolio e la decisione del presidente Usa Trump di fermare tutti i voli dall’Europa per 30 giorni, sono stati il crollo di Wall Street e la Bce, che ha deluso i mercati lanciando misure considerate non abbastanza aggressive per contenere le ricadute della crisi sanitaria ed economica. L’Eurotower ha aumentato il Qe di 120 miliardi di euro entro fine anno (le aspettative erano per 20-40 miliardi al mese), ha abbassato di 25 punti base i tassi su Tltro esistenti e ha introdotto nuove aste Tltro.

Neanche le parole di Christine Lagarde, presidente della Bce, hanno quindi consentito di recuperare terreno. I mercati, ormai in fase Orso, stanno valutando le misure prese da banche centrali e governi a sostegno dell'economia per far fronte alla pandemia da Covid-19 e, dalle reazioni, sembrano non valutare adeguati questi interventi. (Il Sole 24 ore)



Bper banca: 2,0710 euro -17,75%

Ferrari: 115,9 euro -10,26%

Hera: 2,786 euro -17,48%

Credem: 3,585 euro -8,43%