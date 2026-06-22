Porto Ravenna-Cina: l'Emilia-Romagna vola a Shangai per rafforzare i rapporti

L’Emilia‑Romagna si muove forte dei numeri che la collocano tra le piattaforme logistiche e industriali più strategiche d’Europa. Tre corridoi Ten‑T attraversano la regione collegandola direttamente ai mercati del Nord e del Centro Europa; il Porto di Ravenna movimenta ogni anno tra 25 e 27 milioni di tonnellate di merci; la Zona logistica semplificata coinvolge 28 Comuni e genera circa 11 miliardi di euro di fatturato; la Data Valley rappresenta uno dei poli europei più avanzati per big data e intelligenza artificiale. A questo si aggiunge un sistema produttivo che vale l’8‑9% dell’export italiano, con filiere di eccellenza riconosciute a livello globale, dalla Motor Valley all’agroalimentare, dalla meccatronica al biomedicale.

Su queste basi si fonda la missione istituzionale che porterà la Regione in Cina dal 23 giugno al 1° luglio, guidata dall’assessora a Mobilità, Trasporti e Infrastrutture, Irene Priolo. Un viaggio che punta a rafforzare relazioni economiche e istituzionali già consolidate con le province del Guangdong e dello Shandong e a promuovere il modello emiliano‑romagnolo di integrazione tra infrastrutture, innovazione e sostenibilità.

Il momento centrale sarà la partecipazione a Transport Logistic China 2026, in programma a Shanghai dal 24 al 26 giugno.La Regione sarà presente con uno stand insieme all’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, Sapir e Fondazione Itl, per presentare a una platea internazionale il sistema logistico integrato che unisce porto, ferrovia, interporti, ZLS e Data Valley. Shanghai, hub globale della logistica e della supply chain, offrirà inoltre l’occasione per incontri con il Consolato generale d’Italia, Ice, Sace, Intesa Sanpaolo, la Camera di commercio italiana in Cina e alcuni dei principali operatori internazionali del settore.

'In un contesto in cui le catene globali del valore si stanno riorganizzando, la capacità di integrare infrastrutture, innovazione e servizi logistici è decisiva per sostenere la crescita delle imprese e rafforzare il ruolo dei territori negli scambi internazionali. L’Emilia‑Romagna ha costruito negli anni un sistema avanzato che oggi ci consente di essere un punto di riferimento nei collegamenti tra Europa e Asia. Continueremo a investire in intermodalità, digitalizzazione e sostenibilità'.

Dopo Shanghai, la missione proseguirà a Pechino con una serie di incontri istituzionali dedicati ai temi dell’ambiente, dei trasporti, della mobilità intelligente e dell’innovazione tecnologica. Sono previsti confronti con il dipartimento per la Cooperazione internazionale del ministero cinese dell’Ambiente, con il ministero dei Trasporti e con la Civil Aviation Administration of China.La delegazione visiterà inoltre la Beijing Economic‑Technological Development Area, la Xiaomi EV Factory e il campus di JD.com, tra i principali operatori mondiali della logistica e dell’e‑commerce, per approfondire modelli avanzati di digitalizzazione e gestione delle catene logistiche.

La missione si inserisce in un quadro di relazioni consolidate che negli anni hanno visto l’Emilia‑Romagna collaborare con importanti realtà istituzionali e territoriali cinesi su economia, ricerca, innovazione, sostenibilità ambientale, cultura e turismo. L’obiettivo ora è rafforzare ulteriormente questa rete, valorizzando il ruolo del Porto di Ravenna, della ZLS e di un sistema produttivo tra i più dinamici d’Europa, per consolidare la posizione della regione come piattaforma logistica e industriale di riferimento nei collegamenti tra Europa e Asia.

Nella foto, il porto di Ravenna