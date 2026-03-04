'Primi effetti della crisi in Medio Oriente, rischio speculazioni'

Il Presidente analizza poi l’impatto etico ed economico degli aumenti: 'Un aumento di prezzi transitorio lo possiamo anche digerire come una medicina cattiva, in favore dei principi di democrazia ed emancipazione di un popolo oppresso, ma che qualcuno si freghi le mani festeggiando l’accensione di un conflitto per poter giustificare aumenti spropositati di prodotti fondamentali ed insostituibili per le filiere produttive grida vendetta.'
Di fronte all'impossibilità di intervenire sui macro-scenari globali, Meschieri richiama le imprese alla pragmaticità: 'Noi possiamo farci ben poco, se non constatare che la situazione è così per tutti gli utenti e non c’è chi può negare gli effetti sui costi di produzione.
Il Presidente lancia poi una provocazione che suona come un appello alla coesione di filiera: 'Oppure fermarci tutti, committenti e fornitori, lasciare passare la tempesta per non dare soddisfazione agli speculatori che si nutrono del sangue delle imprese e dei cittadini. Sarebbe necessario metterci temporaneamente in modalità economia 'di crisi' se non 'di guerra', con acquisti contingentati, prodotti e processi standardizzati e quindi a costi contenuti, dove il sacrificio di tutti prepara il terreno allo sviluppo di tutti.'
'È ovviamente utopia', conclude Meschieri, 'perché servirebbe il contributo di tutti ed una coscienza più solidaristica ed empatica, ma sicuramente ci sarà qualcuno che vorrà sentirsi diverso ed in questo caso, vinca il più furbo.'