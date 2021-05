Risparmi e investimenti: ecco le opportunità da monitorare quando il capitale di partenza è di 500 euro

Fino a qualche tempo fa il mondo degli investimenti era a disposizione esclusiva di un piccolissimo numero di professionisti della finanza. Operatori che frequentavano fisicamente le borse internazionali e che, spesso e volentieri, avevano a disposizione capitali inarrivabili per la stragrande maggioranza dei cittadini del mondo. Oggi le cose stanno molto, molto diversamente: il fenomeno trading online coinvolge allo stesso modo investitori esperti e semplici appassionati delle negoziazioni. A ciò si aggiunga che in questo momento storico chiunque abbia a disposizione una connessione a internet può iniziare a investire in qualsiasi momento, a prescindere dal luogo in cui si trova.Oggi, inoltre, è possibile iniziare la propria carriera nel mondo del trading online anche con un budget di partenza piuttosto esiguo, come esposto nella guida che spiega come investire 500 euro , realizzata dagli esperti di Investireinborsa.me. Si tratta di una cifra abbastanza contenuta con la quale però è possibile comprare e vendere titoli e strumenti finanziari.Prima ancora di capire entrare nei mercati a caccia di occasioni, è importante definire una strategia d’azione che tenga conto del budget disponibile, ma non solo. Un buon trader infatti non deve mai perdere di vista il proprio livello di esperienza, ma soprattutto deve fissare sin da subito degli obiettivi e un orizzonte temporale entro cui raggiungerli.È chiaro infatti che un investitore intenzionato a massimizzare il suo guadagno nel miglior tempo possibile finirà col prendere decisioni diametralmente opposte rispetto a chi punta a costruire un portafogli che renda con continuità sul medio-lungo periodo.Volendo fare una breve rassegna delle opportunità di investimento con rendimento più sicuro è impossibile non partire dalle obbligazioni e dai conti deposito. Le obbligazioni sono dei contratti in cui l’investitore si impegna a versare una somma, che riceverà a rate e con degli interessi prestabiliti. Il conto deposito è invece una variante del classico conto corrente, caratterizzata da un’operatività ridotta, ma anche da una rendita superiore.Un ulteriore sviluppo del conto deposito è il cosiddetto conto deposito vincolato, in cui l’investitore si impegna a non utilizzare una parte dei risparmi depositati per un periodo di tempo determinato al momento della firma. Queste soluzioni restano particolarmente apprezzate, ma presentano il limite di una rendita piuttosto bassa nel caso in cui si abbiano poche centinaia di euro da investire. Il tutto senza mai dimenticare che spesso questo tipo di pratiche hanno un costo, che andrà a ridurre ulteriormente il margine di guadagno.Un’opportunità di trading particolarmente interessante per chi abbia un budget di partenza di circa 500 euro è rappresentata dagli ETF: questo acronimo sta per “Exchange Traded Funds” e fa riferimento a dei particolari fondi di investimento caratterizzati da commissioni di gestione molto basse. Gli ETF vengono negoziati in borsa i maniera molto simile alle azioni: sono dunque molto facili da utilizzare e consentono al trader di rimanere sempre aggiornato sia sul loro rendimento, sia sui rischi a cui vengono esposti.Riassumendo, gli Exchange Traded Funds sono più semplici e più economici della stragrande maggioranza degli strumenti finanziari disponibili in borsa ed è per questo che risultano particolarmente apprezzati da tutti i trader che possano puntare su risorse di partenza limitate. Meritevoli di citazione anche le soluzioni di investimento offerte dai cosiddetti Robo Advisor: questi ultimi sono dei consulenti virtuali capaci di vagliare migliaia di proposte al secondo, sulla base dei parametri impostati dall’utente che li utilizza.