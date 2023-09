Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Tante le novità esposte al Salone del Camper che chiuderà i battenti domenica 17 settembre: la superficie occupata dai veicoli ricreazionali quest'anno è aumentata del 20%, gli espositori totali sono circa 400 e i mezzi visitabili nei 5 padiglioni sono oltre 600, alcuni in anteprima assoluta per il mercato italiano.Sabato 16 e domenica 17 settembre, quindi, sarà l'ultimo weekend per esplorare il mondo del turismo open air dove ognuno potrà trovare il mezzo perfetto: dalla caravan fuoristrada per gli amanti dell'outdoor al van/ufficio detraibile fiscalmente; dalla caravan più piccola made in Ucraina al camper più grande, lungo 10 metri con garage per Mini Cooper; dalla van attrezzata per disabili alle nuove linee di design degli interni; dalla caravan dalle dimensioni di una villa al motorhome con letto lungo 2 metri e dinette con angolo bar; dal braciere da tavolo alle tecnologie più avanzate per rendere la vacanza confortevole, sicura e sostenibile.Il Salone del Camper di Parma è la più importante fiera dedicata al caravanning e al turismo en plein air in Italia. Vi partecipano ogni anno i principali produttori europei di veicoli ricreazionali, i più famosi marchi della componentistica e dell’accessoristica e attrezzature per il campeggio. Appuntamento imperdibile per gli appassionati delle vacanze outdoor e del camper live-style è il secondo per importanza a livello europeo, con oltre 100.000 visitatori e un numero sempre crescente di mq espositivi e aziende presenti.