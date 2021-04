San Felice 1893 Banca Popolare archivia il 2020, approvato il bilancio

SanFelice 1893 Banca Popolare archivia il 2020, anno della pandemia, registrando una perdita consolidata di 4,9 milioni di euro. Questo risultato è stato determinato dal forte incremento degli accantonamenti, effettuati in misura tripla rispetto all’esercizio precedente, per fronteggiare le prospettive di deterioramento del credito, a causa del contesto economico gravemente minacciato dal Covid-19. Tutto questo recependo anche le indicazioni prudenziali che a dicembre 2020 Banca d’Italia ha indirizzato al sistema bancario, raccomandando di non attendere la fine del periodo di emergenza sanitaria - quindi il temine delle moratorie – per classificare in default i crediti problematici”. Lo ha dichiarato il direttore generale di BPSFSP 1893 Vittorio Belloi illustrando il bilancio chiuso con un esercizio che ha dovuto fare letteralmente i conti con le conseguenze della pandemia sull'economia e delle finanza. Un bilancio che segna al proprio interno miglioramento degli, riferimento principale del patrimonio, sale al 15,89%, grazie al lavoro di de-risking sul portafoglio crediti: il dato è risultato in costante aumento nel 2020, e superiore di quasi un punto percentuale rispetto al 15,04% del 2019.continuano a migliorare rispetto al passato, anche in virtù di quasi 13 milioni di euro di cessione di crediti deteriorati complessivi, constimato in discesa a fine marzo 2021 in area 8,5% e il Texas Ratio al 37,3% a fine esercizio.“Gli indicatori della banca ne escono rafforzati pur a seguito del risultato economico negativo registrato”, ha dichiarato il, “a testimonianza del lavoro effettuato negli ultimi tre anni per riqualificare gli attivi di bilancio, e pongono la Sanfelice 1893 nella condizione migliore per affrontare la ripartenza ‘post pandemia’ e la concretizzazione di operazioni di aggregazione”.rispettivamente in prima e seconda convocazione e si svolgerà, come lo scorso anno, per il tramite del “Rappresentante designato”, incarico nuovamente conferito all’avvocato Edoardo Degl’Incerti Tocci.All’indirizzo www.sanfelice1893.it/assemblea2021 è stato realizzato un portale dedicato ai soci dove saranno disponibili i documenti oggetto dei lavori assembleari, che riguarderanno l’esame e l’approvazione del bilancio 2020, l’aggiornamento delle politiche di remunerazione oltre alla nomina di alcuni componenti degli organi sociali.