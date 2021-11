Servizio professionale di traslochi per residenze private e uffici

punto_par:153Organizzare un trasloco è sempre un lavoro piuttosto complesso, che richiede una pianificazione precisa e accurata e spesso anche la necessità di disporre di mezzi e strumenti adeguati, per procedere con la movimentazione e il trasporto in sicurezza di mobili e oggetti.Talvolta si pensa, erroneamente, che procedere autonomamente ad effettuare il trasloco sia una soluzione ideale, magari noleggiando semplicemente un furgone e provvedendo da sé a tutte le operazioni di carico e scarico. In realtà non è così, anzi, al contrario, si può dire che la soluzione migliore sia quella di ricorrere ad un’impresa specializzata, poiché significa risparmiare tempo e, di conseguenza, spendere molto meno.Per chi fosse alla ricerca di un servizio di trasloco Vercelli professionale e affidabile, l’impresa EM Sgomberi&Traslochi è a disposizione per offrire una consulenza specializzata e mettere a disposizione la propria esperienza, oltre a mezzi di trasporto idonei e ad un team di operatori specializzati.Contattare un’impresa è, come abbiamo detto, la scelta migliore, che permette di gestire tutte le operazioni relative al trasloco di un appartamento, una residenza privata o un ufficio con sicurezza, rapidità ed efficienza.Per organizzare un trasloco è necessario, prima di tutto, provvedere all’imballaggio di tutti gli oggetti personali, utilizzando scatole e materiale messi a disposizione dall’impresa, qualora non si disponesse di tempo a sufficienza, gli operatori sono comunque a disposizione per offrire assistenza e supporto.Un’altra operazione importante è lo smontaggio dei mobili, che viene effettuato da tecnici esperti, in grado di rimontare perfettamente ogni singolo complemento e, se necessario, di effettuare piccole modifiche e lavori di manutenzione.Affidando il trasloco ad un’impresa, gli operatori provvederanno a mettere a disposizione mezzi di trasporto adatti e strumenti appositi per la movimentazione di mobili e oggetti, autoscale, carrelli e piattaforme aeree, per velocizzare i lavori ed evitare qualsiasi rischio.Anche per quanto riguarda il trasporto, l’impresa EM Sgomberi&Traslochi mette a disposizione un parco automezzi che permette di trasferire in tutta sicurezza anche gli oggetti più fragili e delicati senza alcuna difficoltà.Una squadra di operatori specializzati resta a disposizione per procedere con il lavoro di carico e scarico, provvedendo infine allo smaltimento dei materiali da imballaggio e, se richiesto, allo sgombero di eventuali oggetti o mobili non più utilizzabili.Per pianificare il proprio trasloco insieme all’impresa EM Sgomberi&Traslochi è possibile in qualsiasi momento chiedere un sopralluogo o contattare l’azienda per un preventivo personalizzato, indicando la quantità approssimativa e le caratteristiche di mobili e oggetti da trasportare, per poi accordarsi eventualmente riguardo alle tempistiche.Un’impresa specializzata garantisce la massima cura nei confronti di ogni oggetto e la professionalità degli operatori, offrendo un servizio di elevata qualità, il rispetto di quanto concordato in fase di preventivo e la massima disponibilità nel risolvere qualsiasi tipo di imprevisto. Oltre a prendersi carico ovviamente di tutte le questioni burocratiche e della necessità di richiedere e ottenere permessi e autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico e l’uso delle attrezzature.