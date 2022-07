Sfiducia al Governo Draghi, Legacoop: 'Autentica follia'

La caduta del Governo Draghi piomba sulla direzione di Legacoop Emilia-Romagna in corso a Fico a Bologna, cui partecipano anche i vertici nazionali dell'associazione. 'Viviamo un momento di grande incertezza - si rammarica a margine dei lavori il presidente nazionale di Legacoop, Mauro Lusetti - e su questo arriva adesso la caduta del Governo che abbiamo cercato di scongiurare, con appelli al senso di responsabilità che questo Parlamento non ha colto. Ha avuto un'opinione diversa. Siamo particolarmente preoccupati per ciò che ci aspetta, confidiamo nel presidente della Repubblica e nella sua responsabilità istituzionale. Andiamo verso una campagna elettorale estiva con le elezioni ai primi di ottobre, ci auguriamo che il Parlamento e tutte le istituzioni si carichino ancor di più della responsabilità di questo paese, che vive una situazione di grandissima difficoltà.Alla domanda se i 5 Stelle, protagonisti nell'avvio della crisi, abbiano in un qualche modo deluso i cooperatori, Lusetti sospira: 'Preoccupa e delude la mancanza di senso di responsabilità, di capacità di farsi carico degli interessi del paese. Che vuol dire gestire un periodo di transizione, non di facile ricomposizione. Ci sono ceti sociali che devono rinunciare ai loro privilegi, ce ne sono altri che hanno bisogno di sostegno. Se non c'è spirito di unità nazionale diventerà difficile per tutti. Stupisce- rimarca il numero uno Legacoop- questa incapacità di capire che abbiamo bisogno tutti di fare un passo avanti'. Molto contrariato anche Giovanni Monti, presidente di Legacoop Emilia-Romagna, che sulla crisi che ha portato alle dimissioni del premier Mario Draghi evidenzia: 'I riti della democrazia prevedono anche questo, e noi ne siamo rispettosi così come non abbiamo certo paura di andare al voto. Ma è stata fatta una cosa grave. Non ci voleva, perché abbiamo bisogno di riforme per far arrivare risorse dall'Europa. Noi cooperatori abbiamo molti progetti che guardavano al Pnrr, potrebbero rimanere ma in parte potrebbero anche bloccarsi, a causa della scelta di chi ha voluto provocare la crisi'.Scuote la testa Monti: 'C'è tanta povertà in giro, dobbiamo essere tutti capaci di rispondere ai bisogni della gente con azioni concrete. Il progetto cooperativo vuole avere questa dimensione'. Su chi ha provocato la crisi, sottolinea il presidente di Legacoop Emilia-Romagna: 'Le forze politiche hanno fatto le proprie scelte e sono chiare a tutti quelle che ognuna ha fatto. Spero che la gente tenga conto di tutto questo. Spero anche che si ritrovi una logica, che si passi dall'autentica follia che è stata messa in campo - stronca Monti - ad una ricostruzione, di alleanze e di progetto per l'Italia, che coinvolga centrosinistra, centrodestra, centro e grillini. Contrariamente, si distruggerebbe' tutto o quasi. Conclude con una metafora il cooperatore: 'Nella nostra autonomia di movimento coooperativo, per noi i gatti non sono tutti dello stesso colore. Ma non per partito preso, bensì in base alle idee e ai programmi. Che vedremo. Noi non diremo mai prima i cooperatori, diciamo prima i bisogni della gente, e prima il nostro paese nell'Europa'.