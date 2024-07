Stellantis, sei mesi da incubo: utile crolla del 48%

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'utile operativo rettificato è di 8,5 miliardi di euro, in calo di 5,7 miliardi di euro 'per effetto essenzialmente del decremento in Nord America'. Il margine operativo è del 10%. Iflussi di cassa industriali netti sono pressoché neutri (-0,4 miliardi). Il titolo questa mattina in apertura di Borsa perde il 10%.Dati che arrivano dopo quelli legati al crollo della produzione denunciato nelle settimane scorse dalla Cisl.

Secondo i dati della Fim Cisl, che ha presentato a Torino il suo report l'8 luglio, nel primo semestre del 2024 dalle fabbriche Stellantis sono usciti 303.410 veicoli commerciali e auto, il 25,2% in meno dello stesso periodo dell'anno scorso. Nello stabilimento Maserati di Modena, in particolare, si sono prodotte 160 vetture contro le 600 del 2023 (-73%) e si interrompe così la crescita riscontrata negli ultimi 3 anni. A fine anno, secondo la Fim Cisl, la produzione sarà poco sopra i 500 mila veicoli a fronte dei 751mila del 2023, la metà della soglia per il 2030 indicata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e condivisa da Stellantis.