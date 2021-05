Trading online: cosa aspettarsi da mercati finanziari i prossimi mesi?

Chiunque si occupi di borsa sa bene che, da un punto di vista strettamente concettuale, quando si parla di trading il passato non conta niente. Questa forzatura serve a spiegare che gli investitori lavorano sempre e comunque proiettati al futuro e che, in effetti, il senso ultimo della compravendita online di asset sta proprio nella capacità di leggere il mercato prima degli altri: fare previsioni corrette, in modo da riuscire a comprare, vendere e scambiare il giusto strumento finanziario al momento giusto.Per imparare ad operare in autonomia e in sicurezza è però opportuno scegliere percorsi di formazione adeguati. A questo proposito una valida soluzione è quella di consultare un’ autorevole guida al trading online , come quella proposta dagli esperti di Tradingonlineguida.com, che spiega in modo chiaro il funzionamento degli investimenti finanziari.La parola “previsioni” potrebbe fare pensare a pratiche irrazionali, ma in realtà questo campo è quanto mai scientifico e si fonda sullo studio di numeri appartenenti al passato dell’asset o della società presa in analisi. Infatti è proprio attraverso l’osservazione dell’andamento di uno strumento finanziario che è possibile immaginare quale potrebbe essere il suo futuro.Più dettagliatamente è fondamentale capire quali siano i fattori che hanno influito sul suo valore: fattori che possono essere interni al mercato, ma che, al tempo stesso, possono legarsi a questioni relative all’azienda in questione, a movimenti economici nazionali e addirittura a scenari politici. Come è facile immaginare gli aspetti “interni” all’azienda sono i più facili da studiare: un’analista infatti prende in esame innanzitutto gli introiti della società, le sue vendite, i suoi margini, il cash flow e ovviamente anche la sua eventuale posizione debitoria.Ma non solo, lo studio di un’azienda passa infatti anche per la sua posizione all’interno del mercato e quindi la sua posizione in rapporto ai vari competitor. Il tutto senza mai dimenticare un’attività collaterale investigativa: ad esempio, il lancio di un nuovo prodotto o di un nuovo servizio potrebbe portare a un rialzo del titolo; allo stesso modo eventuali notizie relative alla riduzione di costi e personale potrebbero farlo sprofondare.Come è facile immaginare, lo studio dell’andamento di diversi asset nel corso del 2020 non ha potuto non tenere conto della pandemia da Covid-19: un evento drammatico che ha influenzato in maniera molto pesante anche il mondo del trading online. Va peròsottolineato come esistano almeno due macro-settori che non solo sono riusciti a resistere alla crisi da coronavirus, ma che sono stati addirittura in grado di chiudere l’annata con guadagni impressionanti.Queste aziende sono state protagonista di quello che in finanza viene definito come “effetto Rally” ed appartengono al mondo sanitario e a quello tecnologico. Questi asset sono stati indicati come potenzialmente fruttuosi anche nei mesi a venire e rappresentano diverse aziende di rilevanza internazionale: si va infatti dai produttori di vaccini e apparecchiature mediche ai colossi racchiusi sotto l’acronimo FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google).Per quello che riguarda l’Italia, i titoli considerati più promettenti appartengono invece ai settori più diversi: si va da un fornitore di energia come Enel a un brand della moda come Moncler; e, ancora, si va da Ferrari, leader dell’automotive di lusso, al marchio di occhiali e di lenti da vista Luxottica. Ultima, ma non ultima la banca Unicredit, i cui numeri sembrano una vera e propria garanzia per gli investitori di domani.