Transizione sostenibile nella logistica: evento di Atlante e Movinlog

Movinlog Spa presso la sede di Unindustria Reggio Emilia. La mattinata ha rappresentato un’importante occasione per approfondire le sfide e le opportunità offerte dalla sostenibilità nel settore della logistica, attraverso interventi di esperti e casi concreti.Tra i momenti più significativi della giornata, si distingue la presentazione di Silvia Arceci, Cargo Manager dell’Aeroporto di Bologna, che ha illustrato la crescita esponenziale dello scalo Marconi, accompagnata da una serie di iniziative di sostenibilità progettate per ridurre l’impatto ambientale. L’intervento ha offerto una prospettiva chiara su come innovazione e sviluppo sostenibile possano andare di pari passo, fornendo un esempio concreto che ha catturato l’attenzione dei partecipanti.

Durante l’evento, Roberto Fossa, Key Account Manager di Movinlog Spa, ha messo in evidenza come la sostenibilità, spesso percepita come un obbligo normativo, possa in realtà rappresentare una potente leva strategica per creare valore competitivo. Inoltre, Manuel Manotti, Sales Manager e ESG Expert di Atlante Group, ha approfondito l’importanza della finanza sostenibile per l’accesso ai capitali e la crescita aziendale, mentre Simone Pasquali, Sustainability Operations Manager di Atlante Group, ha presentato soluzioni innovative e standard operativi per rendere l’intero processo logistico più efficiente ed eco-compatibile.

Oltre ai contenuti di alto valore, l’incontro è stato un’opportunità preziosa per il networking, creando un momento di confronto informale tra le aziende partecipanti e aprendo la strada a future collaborazioni.



A margine dell’evento, Claudio Azzalin, founder di Movinlog, ha dichiarato: 'In un momento storico in cui l’attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale è fondamentale, Movinlog si impegna a guidare la transizione verso modelli logistici che rispondano a queste nuove esigenze. La nostra azienda considera la sostenibilità non solo un imperativo morale, ma anche una responsabilità verso le generazioni future e una leva di competitività per le imprese che vogliono distinguersi nel panorama globale'.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Unindustria Reggio Emilia per l’ospitalità e a tutti i relatori e i partecipanti che hanno contribuito al successo dell’evento. La mattinata ha confermato che investire in soluzioni logistiche sostenibili non è solo una scelta etica, ma una strategia essenziale per costruire un futuro resiliente e competitivo.