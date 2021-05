'Vaccini nei luoghi di lavoro, dare priorità a turismo e ristorazione'

'Priorità per gli addetti al turismo e ristorazione'. Per Confesercenti Modena le linee di indirizzo predisposte dalla Regione per l'estensione della campagna vaccinale anti-COVID19 alle attività economiche e produttive rendono molto complessa e poco percorribile la creazione di punti vaccinali aziendali nei settori del turismo e dei pubblici esercizi.'Riteniamo si debba procedere con convinzione alla campagna vaccinale accrescendo il livello di sicurezza degli ambienti di lavoro e dei lavoratori e mettendo in sicurezza, in via prioritaria, gli operatori e i lavoratori del turismo e dei pubblici esercizi. Nelle imprese legate a questi questi settori è estremamente complesso, se non impossibile, creare punti vaccinali ad hoc' sottolinea'Per altri settori come il commercio al dettaglio, che potrebbe contribuire in modo essenziale all'incremento delle vaccinazioni, crediamo sia necessaria una semplificazione delle line guida. Per questo chiediamo alla Regione, vista anche l'imminente partenza della stagione estiva, di valutare la possibilità di poter creare dei percorsi dedicati per i lavoratori ed imprenditori del turismo presso i Punti Vaccinali di popolazione. Questo garantendo fasce orarie dedicate e compatibili con le esigenze lavorative e prevedendo la possibilità per i lavoratori e gli imprenditori di prenotarsi anche nei giorni festivi. Sarebbe un formidabile valore da poter spendere, da parte del nostro turismo, sui mercati nazionali e internazionali'.