Vantive assicura: 'Il sito di Medolla continua a operare regolarmente'

'Il management di Vantive ha fornito ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali un aggiornamento sul processo di ottimizzazione del proprio business HD (emodialisi) attualmente in corso. Vantive sta esaminando una serie di opzioni strategiche, che potrebbero comprendere la cessione di alcune attività del sito di Medolla. Nell’ambito di questo processo, Vantive ha quindi in programma di valutare tutte le attività relative il business HD (emodialisi) svolte a Medolla, incluso lo stesso sito produttivo'. Così, in una nota Vantive interviene sull'annuncio dato ieri dalla Regione (qui).



'La continuità di cura per i pazienti ed il supporto ai professionisti sanitari restano priorità assolute per Vantive; il sito di Medolla continua a operare regolarmente. L’azienda è impegnata a individuare una soluzione che salvaguardi gli interessi di lungo periodo di tutti gli interessati, così come la competenza del team di Medolla. Vantive intende mantenere un dialogo trasparente e costante con i dipendenti, le Organizzazioni sindacali e le Istituzioni competenti, fornendo aggiornamenti tempestivi non appena saranno disponibili nuove informazioni'.

