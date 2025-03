Autobrennero, Governo: 'La gara è la soluzione migliore'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Al fine di ovviare alla complessa situazione normativa e amministrativa venutasi a creare, l’indizione della procedura di gara è stata ritenuta la migliore soluzione percorribile per proseguire nella procedura del project financing. Resta fermo che tale soluzione dovrà essere discussa nelle prossime settimane con la Commissione europea in vista anche dell’assesment della milestone Pnrr di settore'. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari esteri, Giorgio Silli, rispondendo in aula alla Camera a un’interrogazione urgente del Pd sul bando del Mit per l’assegnazione della tratta autostradale A22 Modena-Brennero.